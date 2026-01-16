O verdiktu informovala ve čtvrtek večer televize Prima.
Obvinění podle kriminalistů bezdomovce na evakuačním schodišti obchodního domu kopali, bili pěstmi i teleskopickými obušky nebo je řezali noži a nůžkami. Jednomu bezdomovci se snažili teleskopickým obuškem vybít zuby a dalšího nutili, aby před nimi masturboval.
„V jejich jednání bylo spatřováno vícero trestných činů, mimo jiné vydírání, těžké ublížení na zdraví, sexuální útok,“ řekla televizi mluvčí obvodního soudu Ivana Tichá.
|
Kopance, bičování, řezání nůžkami. Kauza trýznění bezdomovců míří k soudu
Policie o případu informovala loni v září, členové ostrahy ve věku 19 až 21 let podle ní bezdomovce napadli nejméně v osmi případech. Policie tehdy žádala, aby se ozvali případní další napadení.
Muže stíhala také za loupež, protože koncem předloňského roku na evakuačním schodišti obchodního domu bili a bičovali po holých zádech koženým opaskem mladého cizince, kterému pak opasek nevrátili.
Právě tímto incidentem se policisté původně začali zabývat a při vyšetřování našli v mobilním telefonu jednoho z podezřelých videa zachycující bití a týrání mužů bez domova.