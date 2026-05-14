Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Autor: ,
  15:58aktualizováno  16:34
Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) zbourat historický Libeňský most a postavit jeho repliku.
Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Krajský soud v Brně dnes žalobu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí předsedy ÚOHS, rozsudkem zamítl,“ uvedla zastupující mluvčí soudu Tereza Janešíková. Vyjádření TSK zjišťujeme.

TSK vybrala v roce 2022 firmu Metrostav TBR, aby uskutečnila práce vymezené tehdejší studií rekonstrukce Libeňského mostu. Následně však vznikly dvě aktualizace studie, které záměr zásadním způsobem změnily. Podle ÚOHS a jejího předsedy Petra Mlsny tak městská firma fakticky zadala novou zakázku, aniž by vypsala zadávací řízení.

Úřad se zakázkou zabýval na návrh firmy EUROVIA CZ a nejprve dvakrát rozhodl ve prospěch TSK, rozhodnutí mu však v obou případech vrátil šéf úřadu Mlsna. Potřetí již loni v červenci úředníci zakázali pražské firmě uskutečnit ty části projektu, které nebyly součástí původního zadání pro tendr v roce 2022. Poté, co TSK a Metrostav TBR podaly rozklad, Mlsna loni v září rozhodnutí potvrdil.

TSK po rozhodnutí předsedy ÚOHS rozhodla o přerušení prací, na které se rozhodnutí vztahovalo a podala žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Soud ji nyní zamítl, TSK může rozsudek napadnout u Nejvyššího správního soudu kasační stížností.

Přestavba Libeňského mostu se zastaví. TSK připravuje nový projekt i soutěž

Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty. Vzniklo podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928 a nikdy nebylo opravováno. Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním historického mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale v minulém volebním období rozhodli o opravě.

O vytvoření repliky na původních pilířích pak bylo na základě statických modelů rozhodnuto koncem roku 2023, roli podle tehdejších vyjádření TSK hrálo i zpřísnění evropské legislativy v souvislosti s pádem mostu v italském Janově.

Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)

