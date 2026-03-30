Vychutnej si poslední cigaretu, hrozili únosci ženě. Nejsme gang, odmítli u soudu

Stepan Pop, Andrjian Kerečanyn, Andrij Bedej, Mychajlo Fedoranyč a Marie Anna Bočanová podle státního zástupce unesli jednadvacetiletou ženu s omezenou svéprávností loni 14. dubna. Chtěli po ní 260 000 korun, které podle obžaloby pocházely z podvodu a které žena údajně měla za finanční odměnu ze svého účtu vybrat a předat jim je.
Ženu podle obžaloby stíhaní vylákali z jejího bytu do auta a vozili ji po různých místech po Praze a okolí, kde po ní muži požadovali zaslané peníze. Fedoranyč poškozené podle státního zástupce několikrát do obličeje a také do krku nastříkal pepřový sprej, Kerečanyn kolem ní podle obžaloby střílel krátkou střelnou zbraní, aby ji zastrašil, Bedej údajně ženě hrozil samopalem.
Ženě muži také vyhrožovali smrtí. Fedoranyč ji nechal podle obžaloby vykouřit cigaretu s tím, „aby si to vychutnala před smrtí, protože pokud jim nedá peníze do půlnoci, tak ji zabijou a zakopou“.
Obžalovaní pak podle spisu ženu donutili nahrát vzkaz pro spolubydlící, aby jim vydala mobilní telefony ženy. I když ale telefony získali, nechtěli poškozenou pustit. Nakonec podle státního zástupce vymysleli plán, že si poškozená dluh odpracuje tak, že si na své jméno založí dva účty, ke kterým jim dá plný přístup. Ženu drželi přes noc, další den ji opět vozili po různých místech. Když přijeli k ní domů, aby vyzvedli powerbanku, jež chtěli zpeněžit, zamknul je v bytě spolubydlící unesené ženy a přivolal policii.
Předešlé tresty a kompenzace milion korun
Skupina čelí obžalobě ze zbavení osobní svobody a loupeže. Pokud soud dospěje k závěru, že jednali jako organizovaná skupina, hrozí jim trest od pěti do 12 let vězení. Soudce v pondělí zároveň upozornil, že může věc posoudit také jako vydírání, kde by obžalovaným jako organizované skupině hrozilo osmileté vězení.
Pop, Kerečanyn a Fedoranyč se v pondělí před soudem přiznali, poškozené ženě se omluvili. Nesouhlasili však s tím, že by čin spáchali jako organizovaná skupina, Kerečanyn také odmítl obvinění z loupeže.
Muži chtěli před soudem prohlásit vinu, soud to ale nepřijal s tím, že by museli souhlasit i s plnou právní kvalifikací. Bedej dnes vinu odmítl, uvedl, že nikomu nevyhrožoval a nic po nikom nevymáhal. Bočanová řekla, že na místě byla, lituje toho, co se stalo, ale vinu necítí. Podle její obhájkyně se žena neúčastnila žádného trestněprávního jednání.
Pop následně vypověděl, že o podvodech nic nevěděl, Kerečanyn mu prý řekl, že jsou peníze legální a pocházejí z bonusů z on-line kasin. Muži podle svých slov pomáhal hledat lidi, na jejichž účty by peníze posílali. Poškozené ženě se omluvil.
Bedej je obžalovaný ještě z ohrožení pod vlivem návykové látky, zhruba měsíc před únosem totiž způsobil nehodu pod vlivem drog. V této části prohlásil vinu, což soud přijal a nemusí tak v této části provádět celé dokazování.
Poškozená žena po obžalovaných požaduje náhradu škody milion korun.