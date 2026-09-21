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Důkazy byly slabé, řekl soud a poslal případ týrání zvířat do přestupkového řízení

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  17:03

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Bývalý vedoucí obory Březka Libor Beníček je obžalovaný kvůli týrání koček, vinu odmítá. (14. září 2026) | foto: Peter Antalík / Aktu.cziDNES.tv

Případ údajného týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy poslal soud v pondělí do přestupkového řízení. Bývalý vedoucí obory Libor Beníček nespáchal podle soudkyně Martiny Tomášové trestný čin. Záběry ukradené z fotopastí byly jako důkazy slabé, tvrdí.

Obžaloba muže viní z toho, že ubližoval kočkám, které se chytly do jím předem připravených pastí, a jednu z nich krutým způsobem zabil. Státní zástupce Dalibor Šelleng na Beníčkově vině trvá, proti rozhodnutí podal stížnost.

„Soud nepochybuje o tom, že odchyt zvířat do sklopce je pro ně stresující,“ prohlásila soudkyně. Neprokázalo se však podle ní, že by Beníček jednal úmyslně surovým nebo trýznivým způsobem. Jeho jednání tak nemohl soud posoudit jako trestný čin. O tom, zda to byl přestupek, má rozhodnout Městský úřad Říčany.

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Šelleng v závěrečné řeči navrhoval uložit muži třicetiměsíční podmíněný trest za týrání zvířat. Argumentoval tím, že podle znalců zvířata trpěla.

Beníček ale vinu odmítl. Jeho advokát Alexander Király uvedl, že jeho klient měl právo usmrtit toulavé kočky, aby ochránil chovnou zvěř. Z důkazů nevyplynulo, že by to dělal surově a bolestivě.

Király poukázal zejména na to, že je Beníček stíhán na základě záběrů ukradených z fotopastí, které jsou navíc neúplné a sestříhané. Soudkyně Okresního soudu Praha-východ Tomášová mu dala za pravdu. „Záběry byly jako důkaz slabé,“ uvedla.

Čtyřiačtyřicetiletý Beníček pracoval v oboře od roku 2022. Na videozáznamech z fotopastí v areálu muž podle žalobce klackem bodal chycené kočky a prodlužoval a znásoboval tak stres a kruté podmínky, ve kterých byly. Postřelil také jedno zvíře, které pak umíralo v bolestech.

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Muž sdělil, že měl v oboře sklopce, do kterých chytal predátory. Uvedl, že se musel starat o chov a bezpečí několika zvířat v oboře – divokého králíka, daňka či krocana. Do pastí se kromě lišek nebo kun chytaly i kočky. Myslivecký hospodář pak podle své výpovědi vyhodnotil, zda to je dobře udržovaná domácí kočka nebo kočka toulavá.

Toulavé zvíře Beníček podle své výpovědi zabil. Považuje se za predátora. Způsob zabití by podle něj měl být takový, aby smrt nastala co nejrychleji a nezpůsobila další bolest. Ideální je výstřel na hlavu, krk nebo hrudník. O to se také snažil.

Muž dále uvedl, že se domácí kočky snažil vyhnat z klecí zpět do přírody směrem od zvířat, které choval. Již se mu ale stalo, že se zvíře bránilo a chtělo ho pokousat a poškrábat. Proto kočky klackem posouval na stranu sklopce dál od dvířek. Odmítl však odpovědět státnímu zástupci na to, co se s kočkami, které na videozáznamu šťouchal klackem, nakonec stalo.

Obora patří Výzkumnému ústavu lesního hospodářství a myslivosti, jehož zřizovatelem je ministerstvo zemědělství. Beníček už v ní nepracuje.

23. července 2026

Soudy

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