Autor:
Soud potvrdil sedm let vězení a desetileté vyhoštění z Česka běloruskému řidiči Stanislavu Šchalkouskému, v jehož kamionu se na českém území udusila syrská migrantka. Rozsudek, který muže uznal vinným z převaděčství, je pravomocný. Šchalkouski trval na tom, že o přítomnosti třicítky běženců v návěsu svého vozu nevěděl. Odvolací senát to odmítl.

„Podmínky přepravy byly velice kruté a nelidské. Obžalovaný věděl o tom, že převáží v kamionu běžence. Vyplývá to z toho, že ovládal jejich životní podmínky uvnitř kamionu - zastavoval, otevíral dveře, spouštěl větrák,“ uvedla v pondělí předsedkyně odvolacího senátu pražského vrchního soudu Kateřina Korečková.

Poukázala na to, že po straně návěsu byl na první pohled viditelný kabel od vzduchotechniky i pro laika, natož pro zkušeného řidiče z povolání, kterým obžalovaný byl.

Běloruský řidič Stanislav Šchalkouski, v jehož kamionu se udusila syrská migrantka, u Vrchního soudu v Praze. (8. prosince 2025)
Policisté v pondělí večer na dálnici D8 u Veltrus zastavili nákladní auto, které převáželo asi 30 migrantů. (2. září 2024)
Šchalkouski byl odsouzen za převaděčství, podle soudkyně Korečkové však státní zastupitelství i soud první instance kvalifikovaly skutek příliš mírně. „V případě, že by bylo podáno odvolání v neprospěch obžalovaného, vrchní soud by zcela reálně zvažoval právní kvalifikaci skutku též jako trestného činu vraždy, kdy v tomto případě by byl obžalovaný ohrožen až výjimečným trestem odnětí svobody,“ sdělila.

Třicet běženců

Třicetiletému Bělorusovi hrozilo pět až 12 let vězení. Podle verdiktu v transportu pokračoval, ačkoliv věděl, že běženci jsou na tom zdravotně špatně. „Zcela vědomě byl zapojen do převaděčské skupiny,“ konstatovala soudkyně. Zdůraznila trýznivý způsob umírání migrantky i ohrožení dvou spolucestujících nezletilých dětí. Poukázala také na to, že v době přepravy panovala na českém území velká horka.

Řidičův advokát Jaromír Štůsek zkritizoval středočeský krajský soud za to, že se nesnažil zjistit, zda se svědci z řad migrantů nenacházejí na území EU. Tím, že se je nepokusil osobně vyslechnout, podle právníka porušil právo obžalovaného na obhajobu. Odvolací senát však zdůraznil, že u policejních výslechů obhájce obžalovaného byl a mohl svědkům klást dotazy.

Advokát neúspěšně argumentoval i tím, že žena mohla zemřít už při dřívějším úseku jízdy s jiným řidičem. Zpochybnil také závěr soudu, že Šchalkouski musel v kabině slyšet paniku, která mezi běženci v návěsu propukla. Navrhoval provést vyšetřovací pokus s kamionem na dálnici.

Migranti bez vody a vzduchu omdlévali. Kamioňák dostal za převaděčství sedm let

Česká policie zastavila kamion s migranty loni 2. září na dálnici D8 poblíž Veltrus na Mělnicku. Vůz mířil z Bulharska do Německa. Za volantem seděl Šchalkouski, který si vozidlo převzal hodinu po poledni ve slovenských Malackách od řidiče litevské národnosti. Část převážených Syřanů se při policejním zásahu pokusila utéct, většina ale byla v takovém stavu, že je museli ošetřit záchranáři. Jednu z žen - třicetiletou učitelku, jež se snažila dostat s patnáctiletým synovcem za příbuznými - se už nepodařilo zachránit.

Policejní výpovědi několika přepravovaných Syřanů, které krajský soud při hlavním líčení přečetl, svědčí o tom, že podmínky transportu byly neúnosné. Pět žen a 25 mužů, včetně několika nezletilých, se vsedě tísnilo v tunelu s kovovou konstrukcí, který měřil na délku 12 metrů, na výšku 1,2 metru a široký byl jen o decimetr více. Tunel byl ze všech stran obložený zbožím, aby ho neodhalili celníci.

V těsném prostoru byl větrák, který ale přestal fungovat. Cestujícím navíc brzy začala chybět voda. Vystoupit nesměli ani jednou. Převaděči je předem poučili, že musí být zticha, a pohrozili jim, že pokud to nedodrží, odvezou je zpět. Vzali jim také mobilní telefony s výjimkou dvou, jež ponechali v tunelu kvůli zajištění komunikace mezi nimi a skupinou.

3. září 2024

Součástí transportu byl i student medicíny, který se snažil oživit kolabující ženu a nakonec se rozhodl přivolat telefonem pomoc. Z filmů znal číslo 911, na kterém se mu ozvali polští policisté. Ti pak na základě údajů GPS kontaktovali české kolegy. Státní zástupce upozornil na to, že jinak mohlo být mrtvých mnohem více.

Organizátoři převaděčství zřejmě cestovali v doprovodném voze, nepodařilo se je však dodnes ztotožnit. Migranti u sebe v době zadržení neměli doklady. Čeští policisté je předali zpět do země prvotního vstupu do Evropské unie.

