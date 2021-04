Za ubodání družky soud uložil 18 let, neobměkčil jej ani slib kajícné pouti

„Vycházeli jsme se zajištěných důkazů a velmi pečlivě je hodnotili,“ uvedla ve zdůvodnění rozsudku soudkyně Iveta Havlíková.



Tragická hádka vyvrcholila 3. března 2020 okolo poledne v jednom z bytů v Letňanech. Nálevka sáhl po noži a ženě způsobil 21 bodných ran. V bytě pak podle obžaloby zabalil řadu věcí přítelkyně, třeba tablet, šperky a rozličné drobnosti. Z bankomatu kartou své družky vybral 27 900 korun. Věci naložil do Škody Octavia, která též nebyla jeho, a ujel i se psem na Slovensko, kde jej zatkla policie.

„Stojím ponížen před vaším soudem,“ pravil Nálevka v závěrečné řeči plačtivým hlasem a postěžoval si na vyšetřovatele. „Od začátku mě poškozoval, manipuloval s důkazy. Odvedl trestuhodnou práci,“ tvrdil.

Přirovnal se také k obětem politických procesů, jakým byl například ten s Miladou Horákovou. „Po propuštění navštívím hrob oběti a pak se vydám na pouť do Santiaga de Compostela,“ sliboval Nálevka a požádal o druhou šanci a mírný trest. „Šlo o selhání v osobních vztazích,“ řekl.

Parazitoval na oběti, uvedla žalobkyně

Podle žalobkyně není o Nálevkově vině na základě celé škály expertíz a dalších důkazů pochyb.

„Poškozená byla cílevědomá, přátelská, pracovitá osobnost, která ze svých prostředků podporovala i obžalovaného. Ten se naopak z provedených důkazů jeví jako osoba parazitující na oběti. Nechával se od ní vydržovat, platila mu i alkohol,“ zdůraznila v závěrečné řeči státní zástupkyně Radka Miclíková.

Napadení dívky, která jako vojenská lékárnice prošla základním armádním výcvikem, proběhlo nečekaně. „Oběť měla jen málo obranných zranění. Zřejmě se snažila uniknout a přivolat si pomoc, o čemž vypovídají krevní stopy na balkonových dveřích,“ argumentovala Miclíková.



Vše podle ní svědčí o promyšleném a plánovitém jednání obžalovaného. „Zabalil tělo oběti do lůžkovin a prostěradla, naložil její věci do auta, objednal si dvojitou večeři a poté vypnul telefon,“ shrnovala případ žalobkyně. Nálevka se tak snažil oddálit nalezení oběti, její blízcí si měli myslet, že odjela na dovolenou.

Nálevku žalobkyně proto navrhla uznat vinným z vraždy spáchané zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, neoprávněného nakládání s cizí platební kartou a krádeže. Pro extrémně vysokou nebezpečnost trestného činu navrhla trest 20 let.

„Jeho lítost je účelové divadlo zaměřené na soud s cílem vzbudit soucit. Pachatel hluboce zdrcený svým činem se takto nechová. Polehčující okolnosti pro obžalovaného neshledávám,“ řekla soudu státní zástupkyně.

Obhájce žádal čin překvalifikovat na opilství

Naopak obhajoba napadla práci policistů. „Policie hrubě porušovala zásady trestního řízení v neprospěch obžalovaného. Návrhy obhajoby na doplnění dokazování byly až arogantně zamítnuty,“ tvrdil obhájce.

Podle něj k činu došlo v prostém afektu a opilosti obžalovaného a nešlo o promyšlené jednání. „Můj klient se nacházel ve středním stupni opilosti,“ zdůraznil právník.



1. března 2021

Soud tak požádal o překvalifikování činu například na opilství anebo těžké ublížení na zdraví s trestem maximálně osm až deset let. „Závěry státní zástupkyně považuji za fabulaci,“ dodal advokát.



Nálevkovi hrozilo 15 až 20 let anebo výjimečný trest, tedy až 30 let až doživotí. O uložení výjimečného trestu soud neuvažoval. Nešlo podle něj ale ani vynést trest na spodní hranici.



Lítost směřoval jen vůči sobě, řekla soudkyně

Podle rozsudku to byla jednoznačně poškozená, kdo chtěl vztah ukončit. Nesla finanční náklady na domácnost a Nálevkovi také půjčila peníze na podnikání.



„Obžalovaný věděl, že s ním zvažuje rozchod. Dostal by se tak do vážných problémů finančních i bytových. Nebylo zjištěno, že by měl příjmy z šedé ekonomiky, jak tvrdil. Naopak, čelil několika exekucím. Znalci nevyloučili ani finanční motiv činu. Poukazujeme na charakter zbraně i četnost ran,“ uvedla předsedkyně senátu Havlíková.

O úmyslu podle soudu svědčí množství ran, jejich umístění a intenzita. Soud nepřistoupil ani na argument těžké opilosti, s nímž přišla obhajoba.

„Poškozená si byla celou dobu vědoma neodvratnosti smrti, snažila se bránit. Poškozená umírala minimálně několik minut, trýznivě pociťovala bolest,“ řekla soudkyně.

Kromě dosavadní trestní bezúhonnosti soud neshledal polehčující okolnosti. „Dopustil se více trestných činů vůči osobě blízké. Neprojevil skutečnou lítost. Lítost směřoval jen vůči sobě. Zničil jednu rodinu. Nelze ani pominout, že se část viny snažil přesunout na poškozenou,“ zdůvodnila Havlíková.