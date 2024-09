Exprimátorovi v kauze Opencard soud může přiznat vyšší odškodnění, miliony ale ne

Už nyní je ale jisté, že na celkovou částku 7,6 milionu korun, kterou za stíhání požadoval, Hudeček nedosáhne.

Svůj ušlý zisk Hudeček vyčíslil na 2,6 milionu korun jako plat primátora, kterým by se podle vlastního přesvědčení znovu stal, kdyby nečelil stíhání. Pražský městský soud se ale ve čtvrtek ztotožnil s názorem obvodního soudu, že mezi nezvolením primátorem a kauzou Opencard neexistuje souvislost. Poukázal na to, že nezvolení se odvíjelo od výsledku voleb, v nichž TOP 09 skončila druhá, i na to, že Hudeček od voličů získal - kauze navzdory - velké množství preferenčních hlasů.

Jiná situace však podle soudkyně Blanky Bendové nastala u volby předsedy kontrolního výboru. Tento post totiž tradičně obsazoval lídr nejsilnější opoziční strany. Obvodní soud pro Prahu 2 tak bude muset Hudečka vyzvat k vyčíslení tohoto ušlého zisku a zkoumat konkrétní okolnosti volby šéfa výboru - proč Hudeček neuspěl a jaký vliv na to mělo jeho stíhání.

Hudeček si přišel čtvrteční rozsudek vyslechnout osobně, odmítl ho ale komentovat a vyjádření novinářům neposkytl ani jeho právník. Někdejší primátor hlavního města získal již dříve milion korun odškodného od ministerstva spravedlnosti. Tvrdí ale, že tato suma mu pokryla pouze výdaje na právní zastoupení v trestní kauze. Proto podal žalobu, v níž se domáhá dalších peněz, a to vedle ušlého zisku také za samotné stíhání a dále za jeho nepřiměřenou délku.

Obvodní soud Hudečkovi v únoru přiznal za stíhání nad rámec částky od ministerstva dalších 763 tisíc korun. Proti tomu se odvolal jak bývalý politik, tak i ministerstvo, které mu další peníze vyplatit odmítá. Pražský městský soud ve čtvrtek námitkám úřadu částečně vyhověl a snížil tuto přiznanou částku o 200 tisíc korun.

Argumentoval při tom dřívějším odškodňovacím případem bývalého přerovského primátora a exsenátora Jiřího Lajtocha, který na státu vysoudil přes milion za stíhání kvůli stavebním zakázkám. Oba muži shodně poukazovali na to, že jejich politická kariéra kvůli obvinění skončila. Odvolací senát ve čtvrtek konstatoval, že u staršího Lajtocha byly následky závažnější, zatímco u Hudečka „je nelze považovat za fatální“, protože mu v dané době bylo teprve 41 let.

Hudeček čelil stíhání od roku 2013 do roku 2020. V době sdělení obvinění byl prvním náměstkem primátora. Poté se stal primátorem, než ho po prohraných volbách v listopadu 2014 nahradila Adriana Krnáčová (ANO). Společně s ním byl obviněn i současný pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a jiní někdejší radní.

Policie jim kladla za vinu, že neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k městské kartě Opencard, když jednomyslně schválili navazující kontrakty. Pražský městský soud nejprve radní dvakrát uznal vinnými. Až po výměně soudce, který zkreslil protokoly z jednání, soudy obžalované lidi osvobodily. Podle konečného verdiktu nerozhodli radní svévolně, ale na základě odborných stanovisek.