Hudeček uspěl u soudu. Za ušlý zisk kvůli Opencard má exprimátor dostat 1,3 milionu

  18:05
Soud přiznal bývalému pražskému primátorovi Tomáši Hudečkovi (dříve TOP 09) odškodné od státu ve výši zhruba 1,3 milionu korun, a to jako ušlý zisk za trestní stíhání v kauze Opencard. Informovala o tom v pátek Česká televize (ČT) s tím, že rozsudek není pravomocný.
Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček u Obvodního soudu pro Prahu 2 (3. února...

Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček u Obvodního soudu pro Prahu 2 (3. února 2023) | foto: Adam KvitaiDNES.tv

Pražský primátor Tomáš Hudeček ve volebním štábu TOP 09. (11. října 2014)
Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček přichází na vynesení rozsudku v kauze...
Bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda přichází na vynesení rozsudku v kauze...
Bývalí pražští primátoři Bohuslav Svoboda (vpravo) a Tomáš Hudeček u Městského...
Ušlý zisk představuje částku, kterou mohl Hudeček získat jako potenciální předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva, kdyby nebyl stíhaný.

„Žalobci bylo přiznáno odškodnění ve výši 1 274 019 Kč,“ sdělila ČT mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2 Marcela Pröllerová.

Exprimátorovi v kauze Opencard soud může přiznat vyšší odškodnění, miliony ale ne

Hudeček čelil stíhání v letech 2013 až 2020, společně s ním byl obviněn i současný pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a jiní někdejší radní. Policie jim kladla za vinu, že neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k městské kartě Opencard, když jednomyslně schválili navazující kontrakty.

Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček u Obvodního soudu pro Prahu 2 (3. února 2023)
Pražský primátor Tomáš Hudeček ve volebním štábu TOP 09. (11. října 2014)
Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček přichází na vynesení rozsudku v kauze Opencard, kterou projednává Městský soud v Praze. (8. září 2016)
Bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda přichází na vynesení rozsudku v kauze Opencard, kterou projednává Městský soud v Praze. (8. září 2016)
Pražský městský soud nejprve radní dvakrát uznal vinnými. Až po výměně soudce, který zkreslil protokoly z jednání, justice obžalované lidi osvobodila. Podle konečného verdiktu radní nerozhodli svévolně, ale na základě odborných stanovisek.

Hudeček, který letos v červnu nastoupil na ministerstvo pro místní rozvoj jako vrchní ředitel sekce výstavby a veřejného investování, požadoval od státu za své stíhání celkově 7,6 milionu korun. Ministerstvo spravedlnosti se mu omluvilo a vyplatilo mu milion korun, dalších nároků se někdejší politik domáhá soudní cestou.

Za kauzu Opencard přiznal soud exprimátorovi odškodné 760 tisíc. Hudeček chtěl miliony

Městský soud v Praze bude ještě rozhodovat o Hudečkově odškodnění za nemajetkovou újmu. Obvodní soud pro Prahu 2 mu už v roce 2024 přiznal zhruba 763 tisíc korun, odvolací soud následně částku o 200 tisíc korun snížil. Nejvyšší soud ale nedávno vyhověl Hudečkovu dovolání a spor vrátil zpět k pražskému městskému soudu.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.