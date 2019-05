Napaden jsem byl já, tvrdí obžalovaný z tragické střelby na dva muže

Za vším byl zřejmě spor o peníze, padesát tisíc korun. Hypša jej podle obžaloby řešil se svým známým tak, že loni 28. září na jedné usedlosti v Jankovské Lhotě vytáhl pistoli ČZ 70 ráže 7,65 mm.

„Jednou vypálil na staršího z obou poškozených a zasáhl ho do hrudníku, poté vyšel na pozemek a nejméně třikrát vystřelil na druhého muže,“ uvedl před soudem státní zástupce Zbyněk Vondra.

Obviněný poté, co mu došla munice, podle žalobce na dvoře statku druhého postřeleného bil kamenem a lahví.

Starší ze zasažených mužů zemřel v důsledku těžkého poranění plic, jeho syna záchranáři transportovali s těžkými zraněními hrudníku a břicha vrtulníkem do pražské střešovické nemocnice. Zásah chirurgů mu zachránil život.

Hypša z místu činu ujel, po mnohahodinovém stíhání ho dopadli policisté. Soud ho posléze poslal do vazební cely ruzyňské věznice.

Chtěl jsem statek koupit, tvrdí obžalovaný

To, co zaznělo v obžalobě, Hybša během výslechu v podstatě popřel. Na statku se ocitl prý proto, že ho kupoval za dvacet milionů korun v hotovosti. Další dva muži tam přijeli, aby jim usedlost ukázal.

„Jestli mi věříte, nebo ne, mně je to volné,“ reagoval během hlavního líčení na to, co se odehrává v jednací síni.

Zatímco podle poškozených byl dlužníkem více než padesátitisícové sumy Hypša, on tvrdí, že role byly opačné.

Obžalovaný Jiří Hypša u Krajského soudu v Praze (17. 5. 2019)

„Já jsem oběti mu nic nedlužil, to bylo naopak,“ zapřísahal se Hypša před soudním senátem. I na statku to prý bylo jinak.

„Syn mne náhle chytil zezadu za krk a otec najednou vstal od stolu a držel pistoli. Tak jsem mladému dal hlavičku a pistoli starému vykopl,“ přesvědčoval soud obžalovaný.

Odložené zbraně se Hypša zmocnil a začal střílet. „Přemýšlet se má před bojem, ne až v boji,“ hájil se. Poté, co zasáhl otce vyšel ven.

„Mladý řval na dvoře, řekl jsem mu, aby šel řvát na silnici. Hodil po mně lahev, kdyby mě zasáhl, zraní mne. Tak jsem střílel. Kdyby šel na silnici, nic se nestane,“ vypověděl obžalovaný.

O to, v jakém stavu jsou oba postřelení, zasažení se nestaral. „Mladý dělal frajera, asi byl nafetovaný,“ prohodil Hypša na otázku státního zástupce.

Z místa činu ujel, prý proto, aby si schoval peníze. Na útěku si chtěl vyměnit i auto, to však vzdal. „No, počítal jsem, že mě zatknou,“ řekl rezignovaně.

„Kdybych to plánoval, vezmu větší ráži...“

Soud přesvědčoval, že vraždu předem neplánoval a své oběti nelákal do pasti.

„Kdybych něco plánoval, vezmu si na to devítku, ne pistoli ráže 7,65 mm. Starý chodil na houby, mohl jsem to udělat třeba tam,“ sdělil také Hypša.

„Šlo o splacení dluhu padesát tisíc korun obžalovaným. Můj otec u sebe žádnou zbraň neměl. Jak jsem ho mohl napadnout já, s prostřeleným hrudníkem a břichem?“ reagoval na Hypšovu emotivní výpověď syn oběti.

„Můj manžel byl hodný člověk. Hypša strašně lže,“ přidala také jeho matka.

Policie obžalovaného již dříve stíhala, neboť v hospodě podle obvinění ohrožoval hosta mačetou. Dokonce skončil i ve vazbě, delikt se však neprokázal a soud jej propustil na svobodu. Obžalovaný před soudem také obšírně vyprávěl o svém podnikání v Čechách i Německu. „Peníze mám schované po celém světě. Kde, to neřeknu,“ chlubil se.

Krátce před činem údajně prodal i pistoli ráže 9 mm, kterou získal jako součást svého byznysu. „Koupil ji cizinec na Václavském náměstí, jméno neřeknu, Telefon, přes nějž jsem to dojednával, neprozradím,“ sdělil.

Předsedkyně senátu naplánovala hlavní líčení do poloviny příštího týdne, jednání pokračuje výslechy dalších svědků a znalců.