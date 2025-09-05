Důchodce, který střelil muže do obličeje, vyvázne bez trestu. Trpí duševní nemocí

Senior, který je obžalovaný, že v prosinci roku 2023 postřelil ve sklepě domu v Praze jiného muže do obličeje nelegálně drženou malorážkou, vyvázne bez trestu. Pražský městský soud zastavil jeho stíhání, protože se u starobního důchodce rozvinula duševní choroba. Informovala o tom mluvčí soudu Kateřina Eliášová.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Z obžaloby vyplývá, že senior vystřelil na muže, který ze společných prostor domu vyklízel jeho věci. Zraněný člověk dokázal z místa činu utéct, lékaři mu následně vyjmuli projektil uvízlý v krčních svalech.

„Trestní stíhání proti obviněnému bylo zastaveno z důvodu duševní choroby, která u něj nastala po spáchání trestného činu a která mu znemožňuje chápat smysl trestního stíhání,“ sdělila mluvčí.

Usnesení je pravomocné. Soud bude příští týden rozhodovat už pouze o tom, jak naloží se zbraní, z níž senior střílel.

Student, který vyhrožoval vystřílením třídy a měl doma zbraně, půjde před soud

Důchodce čelil obžalobě z pokusu o vraždu a z nedovoleného ozbrojování, za což mu hrozilo deset až 18 let vězení. Podle obžaloby, kterou má ČTK k dispozici, zaútočil počátkem prosince 2023, a to při vyklízení jeho věcí nashromážděných na schodišti a mezipatrech domu.

Z šatní skříně ve svém bytě si vzal malorážku, kterou bez povolení přechovával zhruba šest let. Muže, jenž úklid za pomoci svých rodinných příslušníků prováděl, dostihl ve sklepě. Poté mu bez varování a z bezprostřední blízkosti vystřelil do obličeje, přičemž projektil vnikl do ústní dutiny.

Podle státního zastupitelství si senior počínal pod vlivem silného vnitřního napětí a agrese, které byly vyvolané předchozím dlouhodobým konfliktem s postřeleným mužem. Útokem se snažil odstranit překážku, která toto napětí z jeho pohledu způsobovala.

Střelba v Kostelci se dvěma mrtvými. Podezřelým je bývalý manžel jedné z obětí

Střela prošla místy, kde jsou uložené životně důležité orgány - zejména krkavice, hrdelní žíla, jícen či hrtan. Podle obžaloby je nezasáhla jen náhodou a nezávisle na vůli střelce.

Zranění si vyžádalo urgentní lékařský zákrok. Bezprostředně sice postřeleného muže neohrožovalo na životě, bez včasné odborné pomoci se ale mohl udusit po otoku dýchacích cest.

Soud v případu původně standardně nařídil hlavní líčení, které ale poté odročil na neurčito, protože požádal o aktuální zprávu z bohnické léčebny k psychickému stavu obžalovaného a psychologický znalecký posudek. Na jeho základě následně v neveřejném zasedání rozhodl o zastavení stíhání a toto rozhodnutí pak potvrdil i vrchní soud.

