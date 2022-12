Místo 21 let jen čtyři. Soud bývalému vojákovi snížil trest za boje na Ukrajině

Martin Sukup se mezi lety 2014 a 2018 aktivně zapojil do bojů na Ukrajině na straně proruských separatistů. Pražský městský soud muže původně odsoudil za teroristický útok a účast na teroristické skupině. Odvolací senát dnes muže potrestal za účast na nestátní ozbrojené skupině, za kterou hrozí maximálně pětileté vězení.

Z teroristy na ozbrojenou skupinu

Trestný čin přibyl do zákoníku letos v červnu. Rozhodnutí soudu je pravomocné. Muž byl souzen jako uprchlý.

„Ta změna je změnou legislativní. V červnu 2022 došlo ke změně zákona tím, že do něj byl přidán trestný čin účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu. Tedy paragraf, který přesně spadá na to, čeho se obžalovaný Martin Sukup dopustil,“ konstatoval soudce Vladimír Stibořík.

Soud musí vycházet z verze trestního zákoníku, která je pro obžalovaného příznivější. Za teroristický útok a účast na teroristické skupině muži hrozilo 12 až 20 let vězení, u Sukupa se sazba zvýšila ještě o třetinu, protože podle obžaloby trestné činy spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

Sukup byl v roce 1997 propuštěn z české armády. Podle rozsudku v červnu 2014 vycestoval do oblasti Doněcka, kde se nechal vyzbrojit a vystrojit a aktivně se zapojil do bojů proti ukrajinským vládním jednotkám. Jeho úmyslem bylo aktivně podpořit separatistické skupiny na východě Ukrajiny. Na různých pozicích ve vojenských strukturách tzv. Doněcké lidové republiky působil podle státního zástupce Marka Bodláka minimálně do května 2018.

Stibořík si také vyžádal zprávu z Ukrajiny o Sukupových aktivitách po roce 2018. Ukrajinské orgány podle zprávy nemají k dispozici informace o tom, zda je Sukup naživu a zda se do bojů zapojil i po letošní ruské invazi na Ukrajinu.

Obhájkyně: obžaloba vychází z novinových článků a vyjádření na sociálních sítích

Sukupova obhájkyně v minulosti u pražského městského soudu za svého klienta odmítla vinu. Trestné činy se podle jejího tehdejšího vyjádření nepodařilo prokázat. Obžaloba podle ní vychází pouze z novinových článků a Sukupových vyjádření na sociálních sítích.

Obhájkyně v lednu upozornila na to, že příspěvky ale nemusel psát Sukup, případně mohly být nadsazené. Právnička uvedla, že je nutné zvážit možnost, že muž neodešel na Ukrajinu bojovat, ale pouze tam začít nový život, o čemž by svědčilo i to, že v nové zemi založil rodinu.

Doněcká a Luhanská oblast leží na východě Ukrajiny. Konflikt tam vypukl na jaře 2014. Proruští separatisté vyhlásili samozvané státy, Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku. Ukrajina a Západ obviňovali z vojenské podpory separatistů Rusko, Moskva to dlouho popírala. Letos v únoru pak ruská armáda vtrhla na Ukrajinu a separatisté bojují po jejím boku. Rusko pak začalo označovat obě republiky za součást svého území.