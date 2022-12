Za pašování nosorožčích rohů udělil pražský soud 15 lidem podmínku

Městský soud v Praze udělil podmíněné tresty odnětí svobody 15 lidem, kteří se v letech 2011 až 2013 podíleli na nelegálním obchodování s nosorožčími rohy do Česka, a to v délce jednoho až tří let. Zamítl tak odvolání, které skupina obžalovaných podala letos v listopadu. U dvou lidí zároveň tresty prodloužil.