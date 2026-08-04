Soud jednatele v minulosti zprostil viny, u svářeče a společnosti předal případ do přestupkového řízení. Rozhodnutí však zrušil odvolací soud. Obžalovaní vinu odmítají.
Domov, jež byl v rekonstrukci, začal hořet 1. června 2022. U požáru zasahovalo kolem stovky hasičů a vyhlášený byl nejvyšší stupeň požárního poplachu. Dvě pacientky zemřely na udušení při akutní otravě oxidem uhelnatým, desítky klientů se zranily a musely být evakuovány.
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Obžaloba tvrdí, že svářeč Luděk Rohlíček svařoval v kotelně potrubí, které vedlo do vedlejšího skladu, kde byly matrace a nábytek. Kvůli dlouhodobému působení tepla se podle obžaloby vznítily.
Zákon podle obžaloby ukládá, aby se místo po sváření osm hodin průběžně kontrolovalo. Svářeč však podle spisu přilehlou místnost neprohlédl. Pracoviště zkontroloval při svém odchodu, šest hodin po pracích. Obžaloba tvrdí, že ani jednatelé firmy Chott, Martin a Martina Chottovi, další kontrolu nezajistili. O hodinu později se oheň ze skladu rozšířil do celé budovy. Státní zástupce podal na trojici obžalobu z obecného ohrožení z nedbalosti.
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Soud loni rozhodl, že se vina jednatelů Chottových neprokázala. Případ Rohlíčka a firmy předal soud středočeským hasičům k posouzení, jestli se nedopustili přestupku. Rohlíček měl totiž v době sváření propadlé oprávnění, nebyl řádně proškolený a na místě svařování nebyla provedena dostatečná kontrola.
Společnost podle soudu sama požadovala, aby byly prostory před svařováním vyklizeny, a i když se tak nestalo, ke svařování přistoupila. Podle tehdejšího rozhodnutí se nepodařilo přesně zjistit příčinu požáru.
Odvolací soud ale rozsudek zrušil, nižší soud podle něj nezjistil úplný skutkový stav případu. Nařídil mimo jiné zadání revizního znaleckého posudku.
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Soud vyslechl znalce,který revizní posudek zpracovával. Ten za nejpravděpodobnější příčinu požáru označil odlet částic kovu při řezaní uhlovou bruskou.
Přesnou příčinu požáru ale podle něj určit nelze, nevyloučil ani vznik od závadné elektroinstalace nebo nedopalku cigarety. Od zahřáté trubky podle něj požár vzniknout spíše nemohl, znalec to vyloučil modelovým testem na podobné trubce.
Advokáti obžalovaných v minulosti uvedli, že svařování je jen jednou z možných příčin požáru, další možnosti ale podle nich nikdo nezkoumal. Upozornili také na to, že se domov neměl rekonstruovat za provozu a ve chvíli, kdy v něm pobývali nesoběstační lidé. Domov je po rekonstrukci zkolaudovaný, klienti se do něj vrátili na jaře roku 2024.