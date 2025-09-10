V kamionu vezl třicet Syřanů, jedna žena zemřela. Řidiče soudí za převaděčství

  9:23
Středočeský krajský soud dnes začíná projednávat kauzu běloruského řidiče, v jehož kamionu se loni udusila syrská migrantka. Muž, který v návěsu převážel přes Česko tři desítky běženců, čelí obžalobě z převaděčství. Policisté zastavili jeho vůz u Veltrus na Mělnicku, část migrantů se poté pokusila utéct. Bělorusovi hrozí pět až 12 let vězení.

Třicetiletý Stanislav Šchalkouski převzal podle obžaloby nákladní vůz se Syřany ve slovenských Malackách, a to odpoledne 2. září 2024. Na Slovensko skupinu dovezl řidič litevské národnosti. Dál měli migranti pokračovat přes Česko do Berlína.

VIDEO: Policisté odhalili kamion plný migrantů, umírající ženu už zachránit nesvedli

Skupina Syřanů cestovala v připojeném návěsu, který byl upravený ke skryté přepravě lidí. Nejmladším pasažérem bylo dítě narozené v roce 2013.

Obžaloba uvádí, že Bělorus věděl, že třicítka běženců je ve špatném zdravotním stavu, protože se nachází ve stísněných a hygienicky nevhodných podmínkách bez přísunu čerstvého vzduchu, tekutin a potravy.

Přesto v transportu pokračoval dalších pět hodin, než ho na dálnici D8 na Mělnicku zkontrolovala policejní hlídka. Ta ve voze našla 30 Syřanů, jedna žena byla ve velmi špatném stavu a přes poskytnutou pomoc zemřela.

V kamionu vezl třicet Syřanů, jedna žena zemřela. Řidiče soudí za převaděčství

Podzemní nádraží na pražském letišti má zelenou. Stavba začne v roce 2027

Projekt podzemního vlakového nádraží na Letišti Václava Havla získal pravomocné povolení záměru. Stavba za 6,5 miliardy korun by měla začít v roce 2027 a potrvá tři roky. Nádraží bude součástí tratě...

8. září 2025  16:45

Po havárii letadla v Letňanech uniklo do země palivo, museli odtěžit zeminu

Místo, kam v neděli odpoledne v pražských Letňanech dopadlo soukromé ultralehké letadlo, magistrát už uvedl do původního stavu. Celý lesopark je nyní opět přístupný veřejnosti. Informoval o tom...

8. září 2025  16:40

