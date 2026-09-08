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Za útok katanou na turisty dostal vietnamský prodavač 12 let vězení a vyhoštění z Česka

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  14:12

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Městský soud v Praze řeší případ vietnamského prodavače, který vzal podle obžaloby na zákazníky baseballovou pálku a japonský meč (katanu) | foto: Petr FilaiDNES.tv

Mladému prodavači, který loni před vánočními svátky zaútočil v centru Prahy na zákazníky z Itálie, v úterý pražský městský soud uložil 12 let vězení, na neurčito ho také vyhostil z České republiky. Uznal ho vinným z pokusu o vraždu a těžkého ublížení na zdraví.

Rozsudek není pravomocný. Třiadvacetiletý muž se k činu přiznal, nesouhlasil však s právní kvalifikací skutků.

Incident se stal odpoledne 20. prosince 2025 v Mostecké ulici u Karlova mostu. Prodavač Quy Ky Vo vzal podle obžaloby v obchodě s konopnými výrobky nejprve baseballovou pálku a následně japonský meč katana, kterým jednoho z turistů posekal na hlavě, zádech a rukou.

Obžaloba uvádí, že napadený mladík přežil jen díky shodě náhod a tomu, že měl na sobě tlustou zimní bundu.

Bál jsem se, že umřu. Mladý Ital neví, proč ho prodavač v Praze posekal katanou

Quy Ky Vo byl původně obžalovaný z pokusu o prostou vraždu, trestní senát ale skutek překvalifikoval na pokus o vraždu s rozmyslem. Podle soudkyně Jany Miklové z kamerového záznamu i z výpovědí svědků vyplynulo, že obžalovaný katanou útočil ve chvíli, kdy už napadení z obchodu utekli a on je pronásledoval. Nešlo tak podle soudkyně o bezprostřední afekt. Za vraždu v nejnižší kvalifikaci hrozí trest od deseti do 18 let vězení, za vraždu s rozmyslem od 12 do 20 let vězení.

Napadl turisty pálkou a katanou. Prodavač z Prahy čelí obžalobě z pokusu o vraždu

Quy Ky Vo, který uvedl, že do Česka přijel z Vietnamu před více než dvěma lety studovat, před soudem napadení přiznal. Řekl, že když do obchodu přišla skupinka pěti až šesti lidí, byl z nich nervózní. Nejprve požádal, aby v provozovně zůstali jen dva, prodavač byl ale i nadále rozrušený. Měl prý pocit, že by mohli něco ukrást.

„Byl jsem ve stresu, nepřemýšlel jsem. Vzal jsem do ruky pálku s tím, že chci zákazníky vyhnat,“ řekl obžalovaný prostřednictvím tlumočníka soudu v červenci. Dnes zopakoval, že se stydí za to, co provedl a že činu lituje.

Mířil mu na hlavu, pak ho pronásledoval

Obžaloba uvádí, že Quy Ky Vo nejprve uchopil oběma rukama ocelovou pálku a s nápřahem se s ní ohnal proti dvacetiletým Italům, mířil jim přitom podle žalobkyně na hlavu. Ani jednoho z nich v tu chvíli nezranil, první stihl odběhnout, druhý se ráně vyhnul a poté se mu podařilo zbraň prodavači vytrhnout. Utekl s ní do chodby vedoucí na ulici, kam ho Quy Ky Vo pronásledoval s katanou. Imitaci meče s půlmetrovou čepelí vzal zpoza prodejního pultu.

V chodbě pak Quy Ky Vo podle rozsudku zasadil zbraní čtyři údery mladíkovi, jenž se vracel pro tašku, která mu při předchozí potyčce spadla. Způsobil mu osmicentimetrovou ránu na temeni, otevřenou zlomeninu v kloubu palce, přeseknutí nervu na druhé ruce a ještě zranění pod lopatkou. Prodavač potom z místa odešel. Podle jeho verze se s Italem o katanu přetahovali a zranění vznikla při tom.

Státní zástupkyně obžalovanému v závěrečné řeči navrhovala trest okolo deseti let vězení a vyhoštění rovněž na deset let. Prodavač podle ní musel být minimálně srozuměn s tím, že může útokem muže usmrtit. Podle obhájce se ale úmysl způsobit smrt neprokázal. Právník požadoval, aby soud čin překvalifikoval na těžké ublížení na zdraví, za které lze uložit trest od tří do deseti let vězení.

Poškozeným musí obžalovaný podle nepravomocného rozsudku vyplatit téměř půl milionu korun.

Soudy

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