Neřešil zdravotní obtíže, viní řidiče za smrt ženy s kočárkem. Čas nevrátím, řekl

  12:23
Soud se ve čtvrtek začal zabývat kauzou řidiče Adama Coubala, který předloni v Praze ztratil kontrolu nad vozem porsche a po vjetí na chodník smrtelně zranil matku tlačící kočárek. Muž podle obžaloby sedl za volant, ačkoliv věděl, že ho po prodělání černého kašle postihují krátké ztráty vědomí. Sražená žena ležela se závažným zraněním mozku téměř rok v nemocnici, kde následně zemřela.

Dítě, kterému byly v době tragické nehody necelé dva roky, vyvázlo s odřeninami na hlavě.

Nehoda se stala 1. května 2024 v ulici U Elektry v Praze 9. Coubal se v té době podle obžaloby léčil s komplikacemi po infekční nemoci a věděl, že jeho řidičské schopnosti jsou kvůli tomu snížené. V křižovatce dostal záchvat kašle, ztratil vědomí, stočil volant na stranu a zároveň sešlápl plyn. Vůz prudce zrychlil a vjel na chodník, kde přední částí smetl devětatřicetiletou chodkyni.

Před Obvodním soudem pro Prahu 9 stanul ve čtvrtek podnikatel Adam Coubal obžalovaný kvůli tragické nehodě z května 2024. (19. února 2026)
Čtyřicetiletému Coubalovi, který podniká v oboru letectví a byl také jedním ze sponzorů volební kampaně prezidenta Petra Pavla, hrozí za nedbalostní usmrcení jeden rok až šest let vězení. Trvá na tom, že do auta sedal s vědomím, že už je zdravotně v pořádku. „Jel jsem pomalu, nikam jsem nepospíchal, jezdím pomalu všeobecně. Začal jsem kašlat, chtěl jsem pro jistotu zastavit, to se mi už ale nepodařilo. Probral jsem se, když už auto bylo v kopečku, viděl jsem rozbité okno a myslel jsem si, že se mi to zdá,“ řekl.

„Vždycky jsem řídil opatrně, to dokazuje i moje řidičská karta. Za 20 let řízení mám tuším dva přestupky,“ řekl obžalovaný soudu. Na dotaz doplnil, že nikdy dříve nebyl účastníkem dopravní nehody. O řidičský průkaz po tragédii nepřišel, řídit znovu začal po dvou týdnech. „Nejsem rád, když někoho vidím, že řídí jako blázen,“ podotkl.

Muž připustil, že v době před nehodou bral kodein, který mu na kašel předepsal jeho známý, lékař z motolské nemocnice. Ten ho také varoval, že s tímto lékem se nesmí řídit. Coubal to podle svých slov dodržoval. Po dobrání kodeinu už otázku řízení dál neřešil, lékaře se na ni neptal.

V okamžiku nehody jel na soukromou návštěvu právě za tímto lékařem, kterého pak ihned po srážce přivolal na místo. Obžalovaný odmítl, že se lékař snažil ovlivnit zasahující záchranáře. Zdůraznil také, že si nechal hned na místě udělat test na alkohol i drogy, který vyšel negativně.

Zmocněnkyně pozůstalého chlapce pro něj žádá odškodné pět milionů korun. Několika dalších milionů se po Coubalovi domáhají příbuzní oběti včetně jejího dlouholetého partnera, s nímž žena chystala svatbu. „Mrzí mě to, čas vrátit nemůžu. Je mi líto, že jste museli být součástí bulvární mediální kampaně proti mně,“ řekl ve čtvrtek obžalovaný pozůstalým.

1. května 2024
Neřešil zdravotní obtíže, viní řidiče za smrt ženy s kočárkem. Čas nevrátím, řekl

