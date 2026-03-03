Trest pro nebezpečného útěkáře z Bohnic platí, přirovnali ho k filmovému hrdinovi

Nebezpečnému cizinci, který po útocích na lidi dvakrát utekl z bohnické psychiatrické léčebny, v úterý odvolací soud pravomocně potvrdil sedmiměsíční vězení. Zároveň posvětil i další část původního trestu v podobě pětiletého vyhoštění z Česka za maření úředního rozhodnutí.

Muž měl soudně nařízenou ústavní léčbu kvůli tomu, že počátkem roku 2024 pod vlivem duševní choroby ubil v Praze u Kyjského rybníka muže, napadl dva lidi v Kunratickém lese a zaútočil sekerou na ženu s kočárkem. Jeho obhájce nesouhlasil zejména s vyhoštěním, podle soudu je ale tento trest zcela na místě.

„Bylo zcela na místě zohlednit, co bylo důvodem uložení ústavního ochranného léčení. Pan obžalovaný se dopustil mimořádně závažných protiprávních jednání a pouze to, že byl shledán nepříčetným, vedlo k tomu, že nemohl být postaven před soud a odsouzen za činy, které by byly u příčetných osob shledány zločiny,“ podotkla předsedkyně odvolacího senátu pražského městského soudu Monika Křikavová.

Násilník, který také zabíjel v Kyjích, byl nepříčetný. Policie případ odložila

V době útěků z léčebny už muž podle soudů příčetný byl, protože byl zaléčený. „Léčba zjevně nebyla úspěšná. Pan obžalovaný nepochopil tu zásadní edukaci, kterou dostal hned na začátku – že je nutná jeho doživotní abstinence. Co bylo to první, co udělal, když se nevrátil z vycházky? Vzal si marihuanu,“ podotkla soudkyně. Spouštěčem mužovy choroby přitom byly právě drogy.

Schizofrenik utekl z psychiatrie dvakrát krátce po sobě - nejprve se loni 10. října nevrátil z povolené vycházky a policie ho našla o den později u hlavního nádraží, o 12 dní později překonal plot v uzavřené části areálu a policisté jej zadrželi při krádeži v obchodě. Od té doby je ve vazbě, před soudy odmítl vypovídat.

Eskorta přivádí obžalovaného Jaroslava Jarynyče do jednací síně Městského soudu v Praze (3. března 2026)
Obžalovaný Yaroslav Yarynych u Obvodního soudu pro Prahu 8 (9. ledna 2026)
Pražští policisté několik hodin intenzivně pátrali po muži, který je podezřelý z napadení tří lidí v Kunratickém lese. (26. ledna 2024)
Pražská policie v Kunraticích pátrala po neznámém pachateli, který v lese napadl seniora při běhu a další dva lidi. (26. ledna 2024)
Za maření výkonu úředního rozhodnutí bylo možné muži uložit maximálně dvouleté vězení. Mužův obhájce v úterý trval na tom, že justice zveličuje společenskou nebezpečnost jednání jeho klienta, protože se o případ začala zajímat média. Muže přirovnal k hrdinovi filmu Přelet nad kukaččím hnízdem - shrnul, že na svobodě si chtěl odpočinout od léčebny, zakouřit si marihuanu a navštívit striptýzový podnik. Proti přirovnání se ohradil státní zástupce, který poukázal na to, že hrdina filmu byl v léčebně neoprávněně, což rozhodně nebyl případ tohoto obžalovaného.

Šestadvacetiletý muž přijel do Česka před šesti lety z Ukrajiny hledat práci. Za období 2023 až 2024 spáchal devět přestupků, v rejstříku trestů neměl žádný záznam. Nemá občanství ČR ani jiného státu EU, v Česku nemá azyl, zaměstnání, majetek nebo rodinné vazby. Před útoky na lidi žil jako bezdomovec.

Skončil primář bohnické nemocnice, odkud dvakrát utekl nebezpečný vrah

Po odpykání aktuálně uloženého trestu odnětí svobody zamíří muž do detence, na kterou mu soudy v mezičase přeměnily původní ústavní léčení. Pobyt ve střeženém detenčním ústavu se ukládá na neurčitou dobu, přičemž soud pravidelně přezkoumává důvody pro jeho trvání. Až poté, co by detenci zrušil, by byl vyhoštěn z Česka.

Primář oddělení, odkud nebezpečný muž utekl, skončil ve funkci. Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s tímto případem ohlásilo, že prověří bezpečnostní opatření v zařízeních, která provádějí ochranná léčení.

3. března 2026

3. března 2026

