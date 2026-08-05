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Soud potvrdil muži z Prahy 18 let vězení a ústavní léčení za ubodání seniorky

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  14:20
Za ubodání devadesátileté sousedky v jejím pražském bytě si Adam Egrt odpyká 18 let vězení. Trest mu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl mužovo odvolání. Obhajoba poukazovala na to, že Egrt má podle některých posudků schizofrenii a také kvůli ní pobírá invalidní důchod.

Soudy

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Soudní znalkyně ve středu ale setrvala na názoru, že v době činu netrpěl bludy ani akutní psychózou. Součástí rozsudku je i ústavní léčení psychiatrické, protialkoholní i protidrogové.

„Obžalovaný byl správně uznán trestně odpovědným, když okolnosti svědčící pro jeho nepříčetnost nebyly zjištěny,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Michaela Pařízková. Znalkyně své závěry podle ní přesvědčivě obhájila.

Za trýznivou vraždu hrozilo Egrtovi 15 až 20 let vězení. Soud odmítl, že by byl trest uložený v horní hranici sazby nepřiměřeně přísný.

„Nelze zapomínat, že obžalovaný zcela zákeřně a brutálně napadl starou, bezmocnou paní, která jej důvěřivě přijímala ve svém bytě, pomáhala mu, zastávala se ho a on se jí takto odvděčil,“ podotkla Pařízková a připomněla, že Egrt se k činu nepřiznal a neprojevil nad ním lítost.

Vražda se stala v bytě v pražských Kbelích loni 29. září. Egrt, který bydlel o patro níž, seniorku rok a půl před činem pravidelně navštěvoval. Podle její dcery se na něj naivní žena upnula. Žádala, aby ji oslovoval „babičko“ a dávala mu peníze.

Osmnáct let za ubodání stařenky, znalkyně zpochybnily schizofrenii obžalovaného

Muž se s ní díval na televizi nebo jí vynášel odpadky. Soud konstatoval, že další peníze jí pravděpodobně bral bez jejího vědomí. Dodnes není jasné, proč na sousedku nakonec zaútočil – na policii ani u soudu se k tomu nevyjádřil.

Seniorce, která seděla v kuchyni a opírala se o chodítko, zasadil Egrt celkem 16 ran nožem do obličeje, krku, břicha a rukou. Policisté následně našli ženinu krev na jeho podrážce a mikině, na vražedné zbrani byla jeho DNA.

Podle znalkyň z oboru dušezpytných věd má Egrt defektní osobnost. Určité příznaky, které by mohly nasvědčovat schizofrenii, vysvětlily také užíváním drog a alkoholu. Dospěly k závěru, že vraždil pravděpodobně ve zlobném afektu a jeho motiv byl zištný.

Egrtova advokátka ve středu argumentovala tím, že u jiného soudu se řeší omezení klientovy svéprávnosti a že tam vznikl další posudek, podle nějž je Egrt schizofrenikem. Tento soud proto zadal vypracování posudku revizního a obhájkyně se domáhala stejného postupu i v trestním řízení. K závěru, že Egrt má schizofrenii, dospěla dříve i Česká správa sociálního zabezpečení.

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Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září 2025)
Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září 2025)
Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září 2025)
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