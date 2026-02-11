Učebnicový příklad pokusu o vraždu s rozmyslem. Soud střelci přidal čtyři roky

  15:12
Za postřelení hosta po hromadné rvačce před barem v centru Prahy si Robert Kulena odpyká 13 let vězení. Původně uložený trest mu pravomocně o čtyři roky zvýšil pražský vrchní soud, který vyhověl odvolání. Soud muže uznal vinným z pokusu o vraždu, z výtržnictví, nedovoleného ozbrojování a poškození cizí věci.

Soudy

Kulena se hájil tím, že střelbou chtěl jen odstrašit, nikoliv ublížit. Tvrdil, že pistoli našel náhodou na zemi a domníval se, že je plynová. Odvolací soud Kulenově obhajobě neuvěřil.

„V jedné z předchozích výpovědí sám přiznal, že šlo o střelbu cílenou, což je vidět i z kamerového záznamu: míří na trup zhruba z deseti- až jedenáctimetrové vzdálenosti a při poslední ráně si ještě dává s mířením záležet,“ konstatoval předseda soudního senátu Petr Smrž.

„Když někdo odstrašuje střelnou zbraní, střílí do vzduchu. Varovný výstřel rozhodně nesměřuje na osobu, která má být varována,“ podotkl soudce.

Za pokus o vraždu s předchozím rozmyslem hrozilo Kulenovi 12 až 20 let odnětí svobody, pražský městský soud mu ale původně uložil trest pod spodní hranici sazby. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že muž se sice i v minulosti dopouštěl násilné trestné činnosti, zatím ale nikdy nebyl ve vězení.

Zbraň jsem našel náhodou, tvrdil muž. Za postřelení soka před barem dostal devět let

Zohlednil také, že vražda skončila ve stadiu pokusu a že se muž ke skutku v podstatě doznal. Podle odvolacího senátu však pro uložení trestu pod sazbu nebyly splněné zákonné podmínky.

„Střelba sice byla v nočních hodinách, ale na ulici se v té době nacházela spousta lidí. Někdo mu mohl vběhnout do rány. Bylo to nebezpečné nejen vůči tomu, vůči komu střelba směřovala. To jednání mělo mimořádný stupeň škodlivosti a těžko se dá podřadit pod případy, u kterých by bylo možno jít pod sazbu,“ řekl Smrž. Soud změnil i to, že Kulenu poslal do věznice s vyšším stupněm zabezpečení, tedy zvýšenou ostrahou.

Incident se stal v noci na 25. srpna 2023 před klubem M1 v Masné ulici na Starém Městě. Podle obžaloby mu předcházela hádka a fyzický konflikt Kuleny s později postřeleným kickboxerem, přičemž jako první zaútočil právě Kulena.

Následovala bitka hostů, do které se zapojili i vyhazovači z klubu. Poté, co konflikt vyřešili, Kulena na kickboxera šestkrát vystřelil. Prostřelil mu stehno, poté z místa utekl. Při pátrání po střelci policie přijala rozsáhlá bezpečnostní opatření, nakonec se jí přihlásil sám.

Nechtěl jsem vraždit, řekl muž. Za postřelení hosta před barem mu hrozí 20 let

Obžalovaný tvrdil, že celý konflikt vyvolal postřelený kickboxer, který ho před barem údajně obtěžoval kvůli zapůjčení zapalovače a který mu údajně dal pohlavek. V hlavním líčení Kulena uvedl, že zbraň nahmatal na zemi tam, kam se při rvačce, jak řekl, dokutálel kotrmelci.

Nedokázal ale vysvětlit, proč nevystřelil do vzduchu nebo proč nevystřelil jen jednou. Uvedl, že se bál nejen o sebe, ale i o přítomné sourozence. „Možná je to můj obličej nebo image, kvůli kterým to nevypadá, že je mi to líto, ale líto mi to je,“ řekl soudu muž, který je aktuálně na svobodě.

Součástí rozsudku je i Kulenova povinnost uhradit způsobenou škodu ve výši zhruba 54 tisíc korun.

25. srpna 2023
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
