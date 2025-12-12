Smrtelnou nehodu zavinil řidič druhého vozu, ne policistka, rozhodl soud

  14:12
Soud poslal případ policistky Lucie Vavrochové, která v Praze 2 nabourala policejním autem do jiného vozu, do kázeňského řízení. Podle soudkyně Ivy Fialové nespáchala žena trestný čin, mohla se však dopustit přestupku. Za viníka nehody, při které zemřela mladá žena a tři lidé byli zraněni, označila soudkyně řidiče druhého vozidla. Státní zástupce Michal Muravský s rozhodnutím nesouhlasí, na místě si podal stížnost.

„Obžalovaná neporušila předpisy, naopak je porušil řidič druhého vozidla,“ prohlásila Fialová. „Nemohla předvídat, že z boční ulice vyjede auto nerespektující její přednost v jízdě a ještě k tomu nepřiměřenou rychlostí,“ uvedla. Pokud by řidič předepsanou rychlost dodržel, auta by se podle ní minula. Zda muž nenese na nehodě vinu, se však podle soudkyně nikdo nezabýval.

Státní zástupce vinil Vavrochovou z trestných činů usmrcení a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Žádal, aby ji Obvodní soud pro Prahu 2 potrestal dvacetiměsíčním podmíněným trestem. Na vině policistky trvá.

„Pro mě primární příčinou nehody bylo porušení povinností ze strany policistky,“ řekl žalobce po skončení jednání novinářům. Nesouhlasím s tím, že neporušila pravidla silničního provozu,“ uvedl. Žena podle něj měla předvídat, že do křižovatky mohou vjíždět i jiná auta, a měla před ní přibrzdit.

Policejní auto srazilo v Plzeňské ulici v Praze chodce, ten na místě zemřel

„Jsem ráda, jak soud rozhodl,“ uvedla po rozhodnutí Vavrochová. „Nicméně je to velká tragédie a moc mě to mrzí,“ dodala. Již dříve uvedla, že celé události lituje.

Nehoda se stala loni 13. září na křižovatce Sokolské a Wenzigovy ulice. Policistka podle státního zástupce pronásledovala se zapnutým majákem rychle jedoucí auta. Překročila povolenou rychlost a vjela na červenou do křižovatky. Pak už nebyla schopná zabránit střetu s jiným vozem, který do křižovatky vjel na žlutou.

Policistka podle Muravského vjela do křižovatky rychlostí 100 kilometrů v hodině a nepřesvědčila se, že ji ostatní vozidla zaregistrovala. Vavrochová podle něj při pronásledování nedodržela zásadu povinné opatrnosti, byť byla oprávněna překročit povolenou rychlost i jet na červenou. Kvůli vysoké rychlosti ale nebyla schopná zastavit nebo se vyhnout střetu s vozidlem.

Zdrogovaný policista, který obrátil auto na střechu, u sboru skončil. Dostal však výsluhu

Podle Tomáše Maxy, advokáta ženy, však policistka neřídila v hustém provozu, byla noc a prázdná silnice. Začala přidávat plyn právě až ve chvíli, kdy na semaforu z boční ulice blikla oranžová.

Neměla tedy již důvod očekávat, že z ní vyjede vozidlo. Dopravní předpisy podle něj neporušila, snažila se jen co nejrychleji dostat k zásahu.

Za smrtelnou nehodu žádá žalobce pro policistku podmínku

Vozidlo, do kterého policistka na křižovatce narazila, začalo podle znalce rotovat. Nabouralo nejprve do semaforu, pak do zídky u domu. V autě zemřela spolujezdkyně.

Záchranáři dříve uvedli, že mladá žena byla zaklíněná a měla zastavené srdce. O její život bojovali přes 30 minut. Další tři lidé utrpěli zranění. Dva ze zraněných byli policisté.









