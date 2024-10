Soud osvobodil policisty, kteří zaklekli pacienta v Bohnicích, ten zemřel

Za usmrcení z nedbalosti hrozilo policistům nejvýše šestileté vězení. Dnešní rozsudek není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

Soudce Petr Novák konstatoval, že k úmrtí poškozeného došlo z více příčin. „Zákrok policie není jedinou příčinou jeho smrti, další příčinou smrti byl jeho zdravotní stav,“ řekl soudce. Muž byl podle něj pod vlivem většího množství pervitinu, který si zřejmě vzal, když už byl v psychiatrické nemocnici.

„Další příčinou jeho úmrtí je ne zcela správná organizace zdravotnické péče v Psychiatrické nemocnici Bohnice,“ řekl také Novák. Ve zdravotnickém zařízení by podle něj měl při zákroku policie asistovat lékař. „Nemůžeme na policisty přehazovat veškeré povinnosti, které jsou spojené se služebním zákrokem, zvlášť ve zdravotnickém zařízení,“ dodal soudce.

Poškozený se podle soudce začal dusit už na začátku zákroku policistů, když ho jeden ze sanitářů srazil na zem a zranil se na nose. O tom podle soudce policisté nevěděli.

Policisté vyjížděli k agresivnímu pacientovi, který ohrožoval ostatní, loni 7. února večer. Muže podle obžaloby pomocí hmatů a chvatů dostali na zem, při zákroku také údajně použili paralyzér. Když nad mužem získali kontrolu, použili proti němu podle státního zástupce dvoje pouta. Jeden z policistů pak vstal a nahlásil nadřízenému použití donucovacích prostředků, druhý mezitím muži klečel kolenem na zádech, aby se nemohl hýbat.

Obžaloba tvrdila, že pacient do té doby hlasitě sténal a chroptěl, situace se ale náhle změnila a pacient se přestal projevovat i jakkoli hýbat. Ani jeden z policistů ale na změnu chování muže podle obžaloby více než čtyři minuty nijak nereagoval. Muž se podle obžaloby udusil.

Státní zástupce dnes ale uvedl, že situace se oproti začátku hlavního líčení změnila. Při dokazování podle něj mimo jiné vyšlo najevo, že školení týkající se situací, kdy nesprávná poloha těla může u člověka způsobit udušení, absolvovali policisté pouze v teoretické, ale už ne v praktické formě.

Policisté podle žalobce sice reagovali s prodlevou, po zjištění problémů ale zasáhli okamžitě a muži začali poskytovat první pomoc. Upozornil, že pokud ale policista použije donucovací prostředky, nemůže se zbavit odpovědnosti za následky jejich použití. Soudu dal ke zvážení, jestli lze jednání policistů vzhledem k okolnostem trestněprávně kvalifikovat. „U mě pochybnosti přetrvávají,“ řekl v závěrečném návrhu žalobce.

Soudce při odůvodnění rozhodnutí doporučil změnu metodiky při podobných zásazích, a to tak, aby byl člověk zafixovaný v poloze na břiše přetočen ihned, a ne až po nějaké době. Změnit by se podle něj měly i předpisy v bohnické nemocnici, aby u podobných zásahů byl lékař volán hned.

Obhájci policistů v úterý v závěrečných řečech uvedli, že se neprokázalo, že by obžalovaní spáchali trestný čin. Neprokázala se podle nich příčinná souvislost mezi jednáním policistů a úmrtím muže. Jeden z právníků odkázal na rozdílné závěry znaleckých posudků – podle jednoho mohlo mít údajně na úmrtí může vliv užití pervitinu, smrti by v takovém případě nešlo zabránit. Pacienta podle něj policisté po náročném zásahu zkontrolovali hned ve chvíli, kdy jim to jejich fyzická kondice dovolila. Policisté v závěrečné řeči uvedli, že je následek mrzí, vinni se ale necítí.