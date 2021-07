Zákaz pivních kol v Praze platí, soud zamítl stížnost provozovatelů

„Pivní kola jsou ponižující pro město jako takové a hlavně pro lidi, kteří zde žijí. Zájmy podnikání s alkoholem nevyhrály a beerbiky v centru jsou nadále jenom vzpomínka. Každý byznys ve veřejném prostoru musí fungovat za jasně daných podmínek a se souhlasem místních a městských částí. Z rozsudku plyne důležité ponaučení: vytrvalost se vyplácí a dává další sílu do boje za kvalitu života místních. Praha má být domovem Pražanů, ne alkoturismu,“ uvedl k rozsudku primátorův náměstekAdam Scheinherr (Praha Sobě).

Rozhodnutím soudu se vrací v platnost magistrátní opatření obecné povahy ve formě dopravního značení, které zakazuje vjezd pivních kol na území Prahy 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 10.

„Rozsudek Nejvyššího správního soudu znamená, že opatření obecné povahy, které zakazovalo pohyb beerbiků v centru Prahy, bylo vydáno v souladu se zákonem. Zákaz těchto kol tak definitivně platí,“ sdělil advokát Štěpán Holub z kanceláře Holubová advokáti, který hlavní město před Nejvyšším správním soudem zastupoval.



Nejvyšší správní soud v rozsudku uvedl, že kasační stížnost není důvodná, a proto ji zamítl. V rozhodnutí jako nepřípustný označil například názor provozovatelů, že vzniklo pochybení, když návrh zákazu kol nebyl zveřejněn na úředních deskách všech dotčených městských částí.

Provozovatelé dále tvrdili, že magistrát zákaz nedostatečně zdůvodnil a že rozhodnutí je nepřezkoumatelné. Správní soud to odmítl.



„V posuzované věci bylo přijetí opatření dostatečně odůvodněno, kasační soud nadto považuje důvody odpůrce (Prahy) pro přijetí zákazu vjezdu pivních kol do stanovených městských částí za logické a zcela legitimní,“ píše se v rozsudku.

Městský soud nejprve loni v květnu zákaz zrušil. Nejvyšší správní soud ale následně rozhodl, že rozsudek nevykládal příslušný zákon o pozemních komunikacích správně ani logicky. Městský soud proto vynesl letos v březnu rozsudek, kterým návrh provozovatelů kol, aby byl zákaz zrušen, zamítl. Právě proti tomuto rozhodnutí pak byla podána kasační stížnost.



Poté, co Městský soud v Praze loni omezení pivních kol zrušil, zavedlo město nové dočasné opatření, které platilo do poloviny srpna. Poté se už vozítka mohla do města vrátit, což se ale s ohledem k absenci turistů způsobenou pandemií koronaviru nestalo.



Provozovatelé vozítek v minulosti uvedli, že připravují vlastní návrh regulace jejich provozu a jednají o něm s městskými částmi. Například Praha 8 ale zavedla vlastní zákaz platný pro Karlín a Praha 7 pivní kola už delší dobu nepovoluje v Letenských sadech.