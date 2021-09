Nežiji, přežívám, řekla snoubenka policisty zabitého opilou řidičkou

„Byli jsme připoutáni. Věřím, že i kolega vzadu použil bezpečnostní pás. Zařízení, které to v autě sleduje, nesignalizovalo opak,“ popsal prostřednictvím videa z justiční budovy na severu Moravy důležitý svědek kritickou jízdu z Prahy do Ostravy večer 5. července 2020.



Reagoval tak na jeden z argumentů obhajoby, podle níž se na následcích tragické nehody podílelo to, že policisté nepoužili pásy.



Svědek tehdy seděl na volantem hlídkové Škody Octavia, když do ní vletěl mercedes řízený opilou Jitkou Rudovičovou. Státní zástupce ji v obžalobě viní z usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky.

„Můj poslední vjem byl, že jsme vyrazili z věznice, kde jsme předali eskortovanou osobu. S kolegou jsem se bavil o tom, že se zastavíme cestou u pumpy na kávu. Pak jsem se probral v nemocnici. Smrt kamaráda na mě tíživě dopadla,“ sdělil svědčící policista ke kritickému dni.

Následky nehody pro mladého muže znamenaly několik operací, tíživé zdravotní a sociální dopady i konec životního snu. Aktivní sportovec se tehdy chystal na přijímací řízení do řad zásahové jednotky.



„Trénoval jsem dvoufázově. Byl to můj dlouhodobý sen,“ řekl soudu.

Místo práce s elitními kolegy se musel naučit znovu chodit a starat se sám o sebe v základních životních věcech, čeká jej také další operační zákrok. Od obžalované dostal omluvný dopis i návrh na odškodné.



„Vnímám to tak, že ho pan obhájce dobře napsal. Přál bych si, aby si to obžalovaná také zažila,“ pronesl.

Pozůstalí psychicky strádají

„Nežiju, přežívám. Obžalovaná by si měla vyslechnout, jak to cítíme,“ zdůraznila během čtvrtečního výslechu snoubenka zabitého policisty. Obžalovaná se totiž z účasti na hlavním líčení až na jednu výjimku vždy omluvila.



Neméně emotivně prožívaly svou výpověď také matka a teta oběti. Zmocněnec poškozených na závěr jednání předložil řadu návrhů na doplnění dokazovaní.



Například upozornil na svědectví, podle nějž obžalovaná Rudovičová jela před nehodou rychlostí 192 až 241 km/h. „To je objektivně zjištěno z kamerových záznamů,“ zdůraznil právník Petr Kausta.

Tuto rychlost vyvinula podle něj na více než kilometrovém úseku a ohrozila i další řidiče. To by mohlo představovat i závažnější delikt – obecné ohrožení. Právní zástupce také upozornil na některé další sporné body ze znaleckých expertiz například ze zdravotnické sféry.

„Všechny posudky a důkazy jsou nejméně dvakrát zopakovány,“ namítal naproti tomu advokát Radji Blend zastupující obžalovanou. Oba právníci se dostali do několika slovních potyček, které uklidňovala předsedkyně senátu.

Tak pak jednání, které probíhá od letošního ledna, odročila na třetí listopadový týden. To by mohlo dojít i na závěrečné řeči. Podle Blenda se jeho klientka listopadového jednání zúčastní. Jitce Rudovičové hrozí až osm let vězení.