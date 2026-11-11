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O zbrani věděl. Soud zamítl odvolání za pokus o vraždu v podzemních garážích

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  16:36
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Odvolací senát Vrchního soudu v Praze ve středu zamítl odvolání Martina Dorela Fitana. Soud prvního stupně jej v dubnu nepravomocně odsoudil k 12 letům vězení za spolupachatelství při pokusu o vraždu v garážích v pražské Libni. Rozsudek je pravomocný.

Soudy

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Dvaadvacetiletý mladík v dubnu přiznal, že na místě činu byl a oběť napadl, tvrdil ale, že netušil, že druhý útočník začne střílet. Předseda senátu Robert Pacovský uvedl, že vzhledem ke kvalitnímu kamerovému záznamu zachycujícímu celý čin ale není pochyb, že Fitan si byl vědom, že jeho spolupachatel má v ruce pistoli.

„Už při vstupu pana obžalovaného a té další osoby do té garáže je naprosto zřejmé, že ta druhá osoba drží v ruce pistoli, to znamená přinejmenším od tohoto okamžiku si pan obžalovaný musel být existence té zbraně na místě vědom,“ řekl Pacovský s tím, že i z Fitanova chování je patrné, že o zbrani věděl, jelikož po výstřelech nezačal z místa činu utíkat.

Útočník dostal 12 let za napadení v Libni. Že spolupachatel začne střílet, prý netušil

Dvojice maskovaných pachatelů zaútočila na vyhlédnutou oběť - sedmadvacetiletého boxera - loni v noci 2. září v podzemních garážích v ulici Na Libušáku. Podle obžaloby se pod kuklami skrývali Fitan a bratranec napadeného muže Dominik Telvák, po němž policie dodnes pátrá jako po ozbrojeném a nebezpečném. Telváka u soudu označil za druhého pachatele i Fitan. Podle rozsudku z dubna byly motivem činu rodinné spory.

Městský soud v Praze řeší případ loňské střelby v garážích v Libni (21. dubna 2026)

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Útočníci přistoupili ke stojícímu vozu, v němž jeho majitel telefonoval, přičemž Fitan měl pepřový sprej a druhý pachatel pistoli. Přiměli řidiče otevřít dveře auta, Fitan ho postříkal sprejem a střelec ho dvakrát zasáhl do zad.

Postřelený muž vypadl z vozu a střelec ho ještě dvakrát zasáhl, než se mu zbraň zasekla. Poté ho oba útočníci kopali do hlavy. Z dalšího počínání je vyrušil svědek, který zaslechl střelbu. Dvojice pak z místa ujela. Napadený muž utrpěl mimo jiné průstřel hrudníku, tříštivou zlomeninu stehenní kosti a střelné poranění třísla.

Postřelenému muži dupal na hlavu. Nejsem agresivní, tvrdil obžalovaný soudu

Obhajoba argumentovala také tím, že Fitan oběť útoku kopal do hlavy pouze tečně, tudíž nemohlo nastat závažné zranění. I tento argument však odvolací senát na základě videozáznamu odmítl. „Ono z toho videozáznamu je poměrně zřetelné, že poškozený se pohybuje, on se snažil z toho místa už jenom plazením dostat,“ řekl Pacovský. Pohyb poškozeného podle něj Fitanovi zabránil kopnout tam, kam zamýšlel.

Za pokus o vraždu s rozmyslem hrozilo mladíkovi až 20 let vězení. Odvolací soud však uvedl, že městský soud mu správně uložil nejnižší možný trest 12 let. Součástí rozsudku je i povinnost uhradit postřelenému muži více než milion korun za bolest a duševní útrapy.

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