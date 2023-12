Shodil nevidomého z mostu do řeky, viní muže. Za vraždu mu hrozí až 18 let

Středočeský krajský soud se ve čtvrtek začne zabývat smrtí nevidomého muže, který utonul po shození z mostu do rozvodněné Jizery na Mladoboleslavsku. Obžalobě z jeho vraždy čelí devětatřicetiletý Leoš Kubát, který na soudní proces čeká ve vazbě. Obžalovanému hrozí trest od deseti do 18 let vězení.