Půjdu se zbraní na úřad vlády, hrozil majitel samopalu. U soudu to bagatelizuje

  14:19
Okresní soud pro Prahu-východ se ve středu začal zabývat případem Pavla Matějného. Muž podle obžaloby vloni na sociálních sítích vyhrožoval, že se přidá k únorovému protestu zemědělců v Praze a se zbraní půjde na úřad vlády. Na internetu podle žalobce zveřejňoval i další příspěvky s nacistickou tematikou.

Sedmapadesátiletý muž psaní příspěvků nepopřel, tvrdí ale, že nejsou trestné. Výhrůžku zbraní prý nemyslel vážně.

Matějný podle obžaloby před plánovanou demonstrací, která se uskutečnila vloni 19. února, na sociální síti napsal, že až pojedou traktory na Prahu, přidá se k nim se zbraní.

Výhrůžku zachytili kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie. Matějného policisté zadrželi, při domovní prohlídce u něj našli nelegálně držený samopal se zásobníky s ostrým střelivem.

Ufiknu ti hlavu, psal Fialovi. Za výhrůžky i proruské komentáře dostal muž podmínku

Už dříve podle obžaloby Matějný na sociální síti vyzýval například k tomu, aby lidé „udělali pořádek“, psal také o defenestraci nebo o tom, že odpor proti vládě znamená jít s „klackem, vidlemi nebo samopalem“. Sdílel podle žalobce i písně neonacistických kapel nebo fotografie se svým nacistickými tetováními.

Státní zástupce muže viní z nedovoleného ozbrojování, z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a z násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Klade mu za vinu i hanobení národa a podněcování k trestnému činu.

Matějnému hrozí trest od tří do deseti let vězení. S žalobcem chtěl muž před zahájením hlavního líčení uzavřít dohodu o vině a trestu, státní zástupce to však odmítl.

K soudu se omlouval, skončil ve vazbě

Matějný ve středu soudu ohledně vyhrožování samopalem řekl, že šlo o hospodské řeči, chtěl své známé vyburcovat k odporu, ale ne k násilnému. Šlo podle něj o metaforu, kterou nemyslel vážně. Příspěvky navíc podle svých slov psal pod vlivem alkoholu. Tvrdí, že měl profil uzavřený pouze pro přátele. Uvedl, že měl i další profily, mimo jiné za hnutí Národní obroda, jehož je místopředsedou.

Na protestní jízdy vyjedou ve čtvrtek stovky traktorů. Postihnou všechny kraje

Další příspěvky, o kterých se píše v obžalobě, podle Matějného nenaplnily podstatu trestného činu. Tvrdí, že pouze sdílel obrázky, citace nebo písničky skupin, které ale nebyly nikdy zakázané. Trestného činu se podle něj dopustila naopak policie. Domnívá se, že ho nezákonně sledovala. Muž tvrdí, že jeho obvinění je vykonstruované, protože je politickým aktivistou. Odmítl, že by založil či podporoval jakékoli hnutí, které by směřovalo k potlačení práv a svobod člověka.

Muž také nesouhlasí s obviněním z nedovoleného ozbrojování. Zbraň, kterou u něj policisté našli, podle něj nebyla použitelná. Podle znalců ale byla zbraň funkční.

Okresní soud se měl případem původně začít zabývat na jaře, Matějný se však opakovaně omluvil. Soud na něj proto nechal vydat příkaz k zatčení, nyní je muž ve vazbě.

Veselý má v Bohemians novou smlouvu, měl by je trénovat až do léta 2028

Jaroslav Veselý prodloužil s fotbalovými Bohemians 1905 smlouvu o další dva roky do 30. června 2028. Původní kontrakt v pražskému klubu měl osmačtyřicetiletému kouči vypršet po této sezoně. Klokani o...

23. září 2025  22:45

Zpackal výzvu a omlouval se. Je to moje vina, mrzelo Grosse po prohře v Olomouci

Tenhle moment si trenérský štáb hokejové Sparty za rámeček určitě nedá. V úterním zápase sedmého extraligového kola na ledě Olomouce si po vyrovnávacím gólu domácího Kuska na 2:2 vzali Pražané...

23. září 2025  21:56

