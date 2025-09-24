Půjdu se zbraní na úřad vlády, hrozil majitel samopalu. U soudu to bagatelizuje

Sedmapadesátiletý muž psaní příspěvků nepopřel, tvrdí ale, že nejsou trestné. Výhrůžku zbraní prý nemyslel vážně.
Matějný podle obžaloby před plánovanou demonstrací, která se uskutečnila vloni 19. února, na sociální síti napsal, že až pojedou traktory na Prahu, přidá se k nim se zbraní.
Výhrůžku zachytili kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie. Matějného policisté zadrželi, při domovní prohlídce u něj našli nelegálně držený samopal se zásobníky s ostrým střelivem.
Už dříve podle obžaloby Matějný na sociální síti vyzýval například k tomu, aby lidé „udělali pořádek“, psal také o defenestraci nebo o tom, že odpor proti vládě znamená jít s „klackem, vidlemi nebo samopalem“. Sdílel podle žalobce i písně neonacistických kapel nebo fotografie se svým nacistickými tetováními.
Státní zástupce muže viní z nedovoleného ozbrojování, z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a z násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Klade mu za vinu i hanobení národa a podněcování k trestnému činu.
Matějnému hrozí trest od tří do deseti let vězení. S žalobcem chtěl muž před zahájením hlavního líčení uzavřít dohodu o vině a trestu, státní zástupce to však odmítl.
K soudu se omlouval, skončil ve vazbě
Matějný ve středu soudu ohledně vyhrožování samopalem řekl, že šlo o hospodské řeči, chtěl své známé vyburcovat k odporu, ale ne k násilnému. Šlo podle něj o metaforu, kterou nemyslel vážně. Příspěvky navíc podle svých slov psal pod vlivem alkoholu. Tvrdí, že měl profil uzavřený pouze pro přátele. Uvedl, že měl i další profily, mimo jiné za hnutí Národní obroda, jehož je místopředsedou.
Další příspěvky, o kterých se píše v obžalobě, podle Matějného nenaplnily podstatu trestného činu. Tvrdí, že pouze sdílel obrázky, citace nebo písničky skupin, které ale nebyly nikdy zakázané. Trestného činu se podle něj dopustila naopak policie. Domnívá se, že ho nezákonně sledovala. Muž tvrdí, že jeho obvinění je vykonstruované, protože je politickým aktivistou. Odmítl, že by založil či podporoval jakékoli hnutí, které by směřovalo k potlačení práv a svobod člověka.
Muž také nesouhlasí s obviněním z nedovoleného ozbrojování. Zbraň, kterou u něj policisté našli, podle něj nebyla použitelná. Podle znalců ale byla zbraň funkční.
Okresní soud se měl případem původně začít zabývat na jaře, Matějný se však opakovaně omluvil. Soud na něj proto nechal vydat příkaz k zatčení, nyní je muž ve vazbě.