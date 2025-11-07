Matku otrávil metanolem kvůli tíživé situaci, přiznal u soudu. Inspiroval ho film

Autor:
  13:31
Krajský soud v Praze v pátek začal projednávat případ šestačtyřicetiletého muže, který podle obžaloby na Příbramsku letos v lednu metanolem otrávil svou matku. Muž se k činu přiznal, odmítá ale, že čin spáchal ze zavrženíhodné pohnutky. Muži hrozí trest od 15 do 20 let vězení, případně i výjimečný trest.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Obžaloba tvrdí, že muž těžce nemocnou jednasedmdesátiletou matku zavraždil poté, co se nechtěla vystěhovat z domu, který chtěl směnit za jiný dům ve stejné obci, ve kterém bydlel on. Měl totiž dluhy a hrozilo to, že se bude muset vystěhovat ze svého bydliště.

Matka s tím ale nesouhlasila. Muž proto podle obžaloby objednal na internetu lahev metanolu a 30. ledna ho ženě nalil do čaje, který jí dal k posteli.

Další den měla seniorka příznaky otravy, kvůli kterým zdravotní pečovatelky, které ji doma ošetřovaly, zavolaly záchrannou službu. Z nemocnice ženu ale ještě večer propustili. Příznaky se však znovu objevily v noci, a když muž ráno zavolal záchrannou službu, žena už nežila.

Obžalovaný, který má podle svého obhájce IQ kolem 80, dnes nepopřel, že matku otrávil, tvrdí, že ho k tomu dohnala tíživá situace. Muž, který odkoupil jeho dluhy, ho údajně tlačil ke směně domů. Podíl v domě, kde matka bydlela, vlastnil bratr obžalovaného, který má intelekt asi tříletého dítěte. Obžalovaný byl jeho opatrovníkem, jeho bratr ale bydlel u matky.

Inspiraci k činu obžalovaný podle svých slov pojal ve filmu Metanol, který pojednává o metanolové aféře z roku 2012. Přiznal, že metanol objednal a že ho ženě do nápoje nalil. Na dotaz soudu, proč například záchranné službě při prvním výjezdu neřekl, že ženu otrávil, odpověděl, že se bál následků.

Muž dostal 11 let za smrtící koktejl z metanolu, který zabil exmanželku

Soud v pátek četl i výpovědi pečovatelek, které policii mimo jiné popsaly zdravotní stav ženy nebo chování obžalovaného po úmrtí seniorky. Řekly například, že obžalovaný v lednu zakázal bratrovi dojídat jídlo po matce, což zdůvodnil tím, aby bylo jasné, kolik toho matka sní. Pečovatelky také uvedly, že měly v den, kdy se u ženy příznaky projevily, podezření na intoxikaci ženy, což sdělily i záchranné službě. Testy v nemocnici však nic neodhalily.

Metanol je toxický alkohol, který se průmyslově používá jako rozpouštědlo, pesticid a alternativní zdroj paliva. Metanolová aféra vypukla v září 2012, kdy se objevily první případy úmrtí po požití nelegálně vyráběných lihovin s obsahem jedovatého metylalkoholu. Zemřelo tehdy asi 50 lidí, další připravil alkohol o zdraví. Poslední člověk, jehož úmrtí je spojované s metanolovou aférou, zemřel na konci února 2014 v nemocnici v Novém Městě na Moravě.

7. listopadu 2025  13:31

