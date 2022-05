Nalehl mi na nůž, řekl u soudu mladík, který opilý pobodal řidiče Boltu

Sasák řidiče třikrát bodl do zad v noci 13. srpna 2021, kdy si přes platformu Bolt objednal odvoz do odlehlé ulice. Předtím šoféra podle obžaloby ještě zasáhl do krku paralyzérem. Řidič, který krvácel do hrudní dutiny, z místa činu utekl a voláním o pomoc na sebe upozornil muže, jenž mu přivolal záchrannou službu.

Obžalovaný mladík popřel, že by řidiče bodl úmyslně. „Máme za to, že právní kvalifikace by měla být jiná,“ prohlásil u pražského městského soudu. Nůž se sedmnácticentimetrovou čepelí si podle vlastních slov vzal jen na zastrašení. „Přiložil jsem pánovi nůž k boku. Lekl se a vrazil mi loktem do ruky,“ popsal s tím, že si ani neuvědomil, že muže zranil. Tuto verzi děje ale důrazně popřel soudní znalec Jiří Hladík. Ten řekl, že pachatel rány vedl velkou silou a aktivně.

Sasák čelí vedle pokusu o vraždu, ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci také obžalobě z poškození cizí věci. Měsíc před incidentem s řidičem totiž na čerpací stanici, kde pracoval, zdemoloval zaparkované auto hasičským přístrojem. Uvedl k tomu, že byl opilý a událost si příliš nepamatuje.

Místo činu si vytipoval předem

V souvislosti s poničením vozu nastoupil Sasák do bohnické psychiatrické léčebny, aby se léčil ze závislosti na alkoholu a, jak sám tvrdí, pervitinu. Obžaloba ani toxikologický posudek ale žádné užívání drog nezmiňuje. Po týdnu léčebnu opustil. Revers podepsal ve stejný den, kdy později zaútočil na řidiče. „Když jsem tam byl, nikdo se mnou nechtěl řešit moje psychické problémy, tak jsem se rozhodl odejít,“ řekl s tím, že byl v dětství psychicky i fyzicky týraný a že má záchvaty stresu a paniky, které řeší alkoholem.

Dodal, že domů do Vršovic došel z Bohnic pěšky, po cestě popíjel vodku a doma si vzal ještě léky na úzkost. Poté se rozhodl, že pojede řešit své problémy s matkou, a objednal si odvoz. Až poté ho podle něj napadlo, že by se vozu mohl zmocnit. Soudkyně k tomu podotkla, že Sasák měl v mobilním telefonu předem vyfocené místo činu. Podle obžaloby si ho záměrně vytipoval pro jeho odlehlost.

Zraněný řidič, kterému zachránila život operace ve vinohradské nemocnici, žádá náhradu nemajetkové újmy 400 tisíc korun. Další peníze chtějí po Sasákovi pojišťovny, a to za úhradu škody na obou zničených autech.