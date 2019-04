Místo pekaře zvonili lupiči. Obžalovaní devět let unikali spravedlnosti

Hříchy z minulosti dostihly trojici mužů po více než po devíti letech, kriminalisté kauzu neobjasněných loupežných přepadení otevřeli znovu na začátku loňského roku, a to na základě rutinního prověřování stop DNA.

První loupež se odehrála brzy ráno o víkendu na konci listopadu 2009. Podle spisu tehdy místo očekávaného pekaře zazvonili na zvonek u nákladové rampy obchodu Penny v Horních Počernicích dva útočníci. Maskovaní punčochami, čepicí a s rukavicemi, si vynutili vstup do prodejny.

Podle žalobkyně to byli Dobřenský a Janků, kteří se posléze dostali také do kanceláře. Od vyděšené prodavačky získali klíče od trezoru. Odtud si podle obžaloby vzali přes 300 tisíc korun.

„Poté zadním vchodem z provozovny utekli,“ popsala přepadení státní zástupkyně Taťána Prici.

Další ze série přepadení se odehrálo 19. ledna 2010, opět brzy ráno. Terčem se stala herna na Proseku. Do akce si tentokrát podle státní zástupkyně Dobřenský a Janků přizvali i Lukáše Pavla.

Zatímco první z mužů hlídal, jeho maskovaní společníci s nožem a pistolí vešli do baru. Odsud si podle spisu odnesli takzvanou kasírtašku s 11 tisícovkami, ale například také rum a cigarety.

Pět dnů po akci v herně muži vyrazili na lup do dalšího hypermarketu Penny a zvolili stejnou fintu jako v Horních Počernicích.

Přepadení samoobsluhy se odehrálo brzy ráno, těsně po odchodu pekaře. „Pod pohrůžkou střelné zbraně a nože prodavačku natlačili do prostoru skladu, kde ji výhrůžkami donutili vydat klíče od trezoru,“ uvedla žalobkyně.

Z trezoru si pachatelé podle státní zástupkyně odnesli 259 tisíc korun, poukázky a stravenky.

I když všichni tři obžalovaní za tyto loupeže stanuli před soudem až nyní, Janků a Pavel měli potíže se zákonem už v minulosti. Janků byl trestaný devětkrát, Pavel si odpykal i trest za sérii přepadení heren.

Drogy a nouze

Všichni tři souzení se dnes při výslechu v jednací síni k loupežím přiznali, jejich výpovědi se lišily pouze v detailech. Oproti obžalobě například snižovali výši škody, míru násilí vůči prodavačkám, to zda a jak byli ozbrojeni i vzájemnou iniciativu při plánování akcí.

Dobřenský a Janků uvedli, že v inkriminovaný čas brali pervitin a neměli práci. „Mě by to nenapadlo, kdyby mi to Janků neřekl. Zpětně toho lituji,“ uváděl například Dobřenský k jednomu z bodů obžaloby. Komentoval i průběh akcí. „Byla nervózní, panáčkovala s košíčkem,“ popsal například vyděšenou prodavačku.

„Byl jsem bez domova, závislý na drogách. Myslel jsem, že to projde,“ uvedl během výslechu Janků. Lítost dával najevo i třetí obžalovaný. „Vydělávat si takovou věcí, je nesmysl,“ řekl Lukáš Pavel. I on měl v inkriminované době problémy s prací.

Předsedkyně senátu hlavní líčení naplánovala na tři dny, jednání bude pokračovat výslechy svědků.