Armén, který střílel na Zličíně, přijal sedmiletý trest vězení a vyhoštění

Dohodu novinářům poskytl mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig.

Norajr Caturjan byl původně odsouzen k 15 letům vězení jako uprchlý, nyní ale požádal o nové projednání svého případu. V úterý u soudu nepopřel, že střílel, muži ale podle něj zbraně vytáhli jako první.

Součástí schválené dohody je i vyhoštění Caturjana z Česka na neurčito, musí také pojišťovně uhradit přes 300 tisíc korun. Caturjan byl potrestán i za nedovolené ozbrojování, střelnou zbraň totiž vlastnil nelegálně, stejně jako množství nábojů různých značek, které později policisté našli na půdě jeho domu v Karlštejně.

Střelba se ozvala v červenci 2016 u vjezdu do podzemních garáží obchodního centra. Caturjan na místo přišel společně s poškozenými, jeden z nich totiž údajně dlužil jeho známému peníze, píše se v dohodě. Poté, co Caturjan zjistil, že se na místě nachází více lidí, vystřelil nejméně dvakrát na prvního z mužů, tomu se podařilo utéct. Caturjan pak vystřelil na druhého muže, kterého zasáhl osmkrát, zejména do paží a stehen.

Zranění muže přímo neohrožovala na životě, vyplývá z dohody. Caturjan v úterý u soudu vypověděl, že záměrně střílel tak, aby muže nezabil.

Odmítl, že by na místo šel s úmyslem vyvolat konflikt, bránit se začal až ve chvíli, kdy podle něj muži vytáhli zbraně. K soudu v úterý přišli i oba poškození, první uvedl, že si na incident nepamatuje, druhý vypovídat odmítl.

Případem se soudy zabývaly už před pěti lety, kdy byl Caturjan souzen jako uprchlý. Tehdy mu v nepřítomnosti uložily patnáctiletý trest vězení, také ho vyhostily na neurčito. V nynějším řízení nesměl být obžalovaný potrestán přísněji než napoprvé.