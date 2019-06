Kojence nechala v mrazu. Za opuštění dítěte dostala žena 30 měsíců vězení

Slovák Ľubomír Polák, jenž si za ubití dvou žen odpykává tresty v celkové výši 35 let, podal ústavní stížnost. Soud ji...

Pětibojař David Svoboda žije v milovaných Dejvicích. Srdce má na Dukle

Osmnáct let trávil v Dejvicích den co den kromě závodů, ale až teď se do nich pětibojař David Svoboda konečně...