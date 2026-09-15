Cizince zadrželi kriminalisté poprvé před dvěma lety a obvinili ho z rozsáhlé drogové trestné činnosti spojené s organizovanou skupinou působící ve více zemích. Podle vyšetřovatelů dovážel kokain v kilogramových množstvích z Německa a řídil skupinu, která drogy dál distribuovala dealerům i koncovým uživatelům. V jeho pražském zlatnictví navíc kriminalisté našli nelegálně drženou zbraň a střelivo.
Během vyšetřování byl muž propuštěn z vazby na kauci milion korun, na svobodě poté při brutálním útoku nožem vážně zranil člověka. Kriminalisté ho obvinili z pokusu o vraždu, muž ale mezitím uprchl a policie po něm vyhlásila celostátní pátrání.
Čeští kriminalisté ho zadrželi loni v říjnu v Chorvatsku, a to ve spolupráci s policií pěti balkánských států a jednotkou cíleného pátrání ze skupiny ENFAST, která s podporou Europolu aktivně pátrá a zasahuje proti nebezpečným osobám na útěku. „Prokazoval se doklady svého příbuzného, jeho skutečnou totožnost ale odhalily otisky prstů, které měla policie v databázi z jeho dřívější trestné činnosti,“ uvedla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
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Já drogy neberu, tu tašku jsem našel, řekl muž policistům. Pak mu v autě našli pervitin
Po rozhodnutí chorvatského soudu byl muž v prosinci předán do České republiky a skončil znovu ve vazbě. Za pokus o vraždu byl mezitím pravomocně odsouzen k 14 letům vězení. Městský soud v Praze mu v úterý zatím nepravomocně uložil i za drogovou trestnou činnost a nelegální držení zbraně souhrnný trest ve výši 18 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.