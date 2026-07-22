Soudní senát dal za pravdu obžalobě, že počínání čtyřiadvacetileté Jennyfer Takačové je zapotřebí vyhodnotit jako pokus o předem promyšlenou vraždu, za kterou hrozí 12 až 20 let vězení.
„Všichni asi vnímáme, že tady nejde o typickou plánovanou vraždu. Jedná se o vyvrcholení jednání dvou psychicky nešťastných lidí, kteří už nevěděli, kudy kam,“ řekl předseda soudního senátu středočeského krajského soudu Michal Tomáš.
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Obhajoba se domáhala podmínky za nedbalostní ublížení na zdraví. Soud uvěřil tomu, že Takáčová čin spáchala na expartnerovu žádost, což zohlednil.
„Nemůžeme ale aprobovat to, že se tady lidé budou vzájemně zabíjet, protože si to někdo přeje. To náš trestní řád neumožňuje. Uložení podmíněného trestu je vyloučené. Trest musí působit i preventivně pro společnost, aby se takové jednání neopakovalo,“ pokračoval soudce.
Státní zástupce žádal pro Takačovou 13 let za mřížemi a proti rozsudku se obratem odvolal. Žena si ohledně odvolání ponechala lhůtu na rozmyšlenou.
Incident se stal letos v noci na 12. ledna. Takačová a mladík se spolu rozešli zhruba rok a půl předtím, nadále se ale přátelili a sdíleli domácnost v příbramském bytě. Podle verdiktu uzavřeli den předem dohodu o společném odchodu ze světa.
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Dívka se s mladíkem mazlila, a když nedával pozor, zasadila mu z levé strany krku jedinou ránu hlubokou dva centimetry a nařízla mu při tom krkavici. Mladík nezemřel jen shodou okolností - v ráně se mu totiž vytvořila sraženina, takže nevykrvácel. Po několika desítkách minut řekl Takačové, že už umřít nechce, a dívka došla pro třetího spolubydlícího, který přivolal záchranáře.
Takačová a její bývalý partner bydleli ještě s dalším kamarádem z dětství. Seznámili se ještě jako chlapci, Takačová později podstoupila změnu pohlaví. Trojice Čechů mezi sebou komunikovala v angličtině, přičemž Takáčová zastávala pozici ženy v domácnosti a ostatní vydělávali peníze na nájem prací v oboru IT.
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Podle výpovědí svědků se mladé ženě zhoršila psychika po prodělané tranzici, jejímu expartnerovi pak v souvislosti se ztrátou práce a finančními problémy. Soudní znalkyně ale uvedly, že v době činu Takačová netrpěla duševní poruchou.
Obžalovaná původně policii řekla, že podle plánu se měla sama zabít poté, co pomůže ze světa expartnerovi. U soudu přišla s odlišnou verzí - uvedla, že se mladíka snažila od sebevraždy odvrátit tím, že ho záměrně bodla velice slabě a tak, aby ho nijak vážně nezranila. Chtěla, aby si pod vlivem bolesti svůj záměr rozmyslel, což se i stalo.
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Rozpor s policejní výpovědí vysvětlila tak, že se bála, aby se expartner po zjištění pravdy necítil ukřivděný a aby se nezabil dodatečně. Soudce tuto obhajobu označil za nevěrohodnou, Takačová se podle něj takto snaží omluvit své jednání, ať už před sebou, nebo před ostatními.
Pobodaný mladík Takačovou navštěvuje ve vazbě a v trestním řízení neuplatňuje žádnou náhradu škody.