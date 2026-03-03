Důvěřivého seniora přiměl utéct do Afriky a prodat byt. Manipulátor dostal pět let

Autor: ,
  14:18
Za trestný čin zavlečení poslal v úterý soud na pět let do vězení Patrika Sysla, který vylákal důvěřivého seniora do Afriky a pod smyšlenou legendou ho odtamtud přiměl prodat pražský byt. Osmadvacetiletý Sysel, který je upoutaný na invalidní vozík, komunikoval se šestasedmdesátiletým mužem přes internet pod falešnými identitami a přesvědčil ho, že mu někdo usiluje o život.

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Důchodce se nakonec v Gambii pokusil o sebevraždu. Verdikt není pravomocný, Sysel i státní zástupkyně si ponechali možnost podat odvolání.

Zavlečení se dopustí mimo jiné člověk, který někoho lstí přiměje, aby se z Česka odebral do jiného státu, případně ho odvrací od návratu do vlasti. Pokud to pachatel udělá v úmyslu získat pro sebe značný prospěch, tedy nejméně milion korun, hrozí mu pět až 12 let vězení.

Zmanipulovaný Čech přišel o miliony i byt, v Africe se pokusil o sebevraždu

„Opakovaně jsem se poškozeného ptal, jestli by i jinak opustil Českou republiku a prodal svůj byt. Rázně řekl, že ne. ČR opustil z obavy o svůj vlastní život,“ konstatoval předseda senátu pražského městského soudu Petr Blažek. Poznamenal, že senior si prodejem bytu rozhodně nepolepšil, protože zatímco předtím žil v 3+1, nyní přebývá v plesnivé garsonce s vyššími náklady.

Soudce doplnil, že podle znalců má důchodce spíše nadprůměrnou inteligenci, avšak trpí výrazně sníženým kritickým myšlením, a to v souvislosti s cévním onemocněním, které v minulosti prodělal a které mělo dopad na jeho centrální nervovou soustavu.

Případ, na nějž dříve upozornil server iDNES.cz, se stal v letech 2022 a 2023. Zcestovalý Sysel používal při komunikaci se seniorem až 35 falešných virtuálních identit. Vymyslel si postavy George Kotka a jeho početných příbuzných a důchodci vnukl představu, že jej tato rodina pronásleduje a že usiluje nejen o jeho majetek, ale i život.

Nový trik podvodníků. Lidé nejprve posílají peníze skutečné neziskovce

Muž se pak pod Syslovým vlivem rozhodl utéct do Belize. Při přestupu v Bruselu jej ale úředníci nevpustili na palubu letadla, a tak se důchodce před domnělým nebezpečím nakonec skrýval v Maroku a Gambii.

Zoufalý muž poté prodal byt a částku 5,3 milionu korun převedl na účet, který byl Syslův. Sysel pak peníze dlouhodobě odčerpával pro svou potřebu. Když se po seniorově pokusu o sebevraždu do věci vložili policisté, dokázali zajistit zbývající zhruba dva miliony. Pachatel podle soudu o plánované sebevraždě věděl a nepokusil se ji odvrátit.

Policie varuje uživatele WhatsAppu. Útoku podlehl i Bělobrádek či Topolánek

Sysel se k trestné činnosti částečně přiznal, což patřilo společně s jeho dosavadním bezúhonným životem k polehčujícím okolnostem. Mezi okolnostmi přitěžujícími bylo to, že jeho činnost trvala dlouho a že si jako oběť vybral zvlášť zranitelného seniora.

Součástí verdiktu je i Syslova povinnost uhradit důchodci 3,3 milionu korun jako způsobenou majetkovou škodu a dalších 400 tisíc korun za psychickou újmu. Soud dnes obžalovaného ponechal ve vazbě kvůli obavě, že by se mohl skrývat před spravedlností. Navzdory tělesnému handicapu procestoval řadu zemí včetně Jižní Ameriky.

27. února 2026

Soudy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Přisprostlí plyšáci a adrenalin za 300. Podívali jsme se na Matějskou pouť

Na pražském Výstavišti začala tradiční Matějská pouť. (22. února 2026)

O víkendu odstartovala Matějská pouť a areál pražského Výstaviště se znovu zaplnil světly a kýčem. Tradice se tu drží už od roku 1963, a kdo přijde letos, bude mít skoro pocit, že se čas zastavil....

Automobil srazil muže na přechodu, kvůli nehodě stály tramvaje

Veterán na Žižkově srazil chodce. Muž utrpěl poranění hlavy a byl převezen do...

Řidič vozu historického vzhledu srazil v úterý dopoledne v Praze na Žižkově chodce, který přecházel silnici po přechodu. Na místě zasahovali policisté i záchranáři. Muž utrpěl vážné poranění a byl...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Důvěřivého seniora přiměl utéct do Afriky a prodat byt. Manipulátor dostal pět let

Obžalovaný Patrik Sysel u Městského soudu v Praze (3. března 2026)

Za trestný čin zavlečení poslal v úterý soud na pět let do vězení Patrika Sysla, který vylákal důvěřivého seniora do Afriky a pod smyšlenou legendou ho odtamtud přiměl prodat pražský byt....

3. března 2026  14:18

Karel IV. samurajem, v Letňanech buvol a místo Stalina kočka. Jak by vypadala asijská Praha

Digitální umělec přetvořil Prahu na asijské město

Jak by vypadala Praha, kdyby byla v asijské zemi? Motion designer Vašek Krejčí vyrobil virální video, ve kterém se nejznámější pražská místa obléknou do asijského hávu. Jeho představa, jak by mohla...

3. března 2026  13:08

Nehoda komplikuje dopravu v Brusnickém tunelu. Řidička otočila auto na střechu

Řidička osobního auta měla nehodu v Brusnickém tunelu v Praze směrem na...

Nehoda osobního auta dnes před polednem zkomplikovala průjezd pražským Brusnickým tunelem, pravý pruh směrem na Smíchov je dočasně uzavřen. Řidička po nárazu do zdi tunelu skončila s autem na střeše.

3. března 2026  12:22,  aktualizováno  12:39

Pálil v Lize mistrů, teď dává Česku sbohem. Rice zlákalo vábení ze španělské ligy

Sir’Jabari Rice z Nymburka v zápase Ligy mistrů

Nymburské basketbalisty opouští jedna z opor Sir’Jabari Rice. Sedmadvacetiletý Američan odchází do Andorry, která hraje španělskou ligu. Středočeský klub v tiskové zprávě uvedl, že jeden z nejlepších...

3. března 2026  12:10

Trest pro nebezpečného útěkáře z Bohnic platí, přirovnali ho k filmovému hrdinovi

Eskorta přivádí obžalovaného Jaroslava Jarynyče do jednací síně Městského soudu...

Nebezpečnému cizinci, který po útocích na lidi dvakrát utekl z bohnické psychiatrické léčebny, v úterý odvolací soud pravomocně potvrdil sedmiměsíční vězení. Zároveň posvětil i další část původního...

3. března 2026  12:04

Dětem v nesnázích pomůže síť expertů, obracet se na ně mohou i školy

ilustrační snímek

„Vaše služba funguje pro jaké děti?“ „A co vy přesně děláte?“ Takhle se odborníci z různých sfér péče o děti „síťovali“ na mezioborovém setkání, které uspořádala Praha 8. Právě tady totiž roste síť...

3. března 2026  10:14

Z pouštních dun na zmrzlou sjezdovku. Macík se řítil po Monínci v bugině

Martin Macík a vůz Can-Am Maverick na Monínci.

Martin Macík, dvojnásobný vítěz Rallye Dakar je zvyklý na závodní klání v horku písečných dun. Teď si vyzkoušel pravý opak. V terénní bugině Can-Am Maverick se řítil po zasněžené sjezdovce na Monínci...

3. března 2026

Pražská policie hledala devadesátiletou seniorku. Našli ji městští strážníci

ilustrační snímek

Pražská policie pátrala po devadesátileté seniorce. Našli ji městští strážníci, sdělil v pondělí večer mluvčí policie Jan Daněk. Seniorka ráno odešla z domova a rodina o ní neměla žádné informace....

2. března 2026  18:26,  aktualizováno  21:54

Prague Open Air 2026. Program, termíny, vstupenky a místa konání

Prague Open Air se vrací v roce 2026 do metropole. Organizátoři zveřejnili...

Prague Open Air už patří k tradičním hudebním akcím pražského léta. Série koncertů pod širým nebem každoročně nabízí vystoupení domácích i zahraničních interpretů.

2. března 2026  20:53

Trump je bastard. Desítky lidí protestovaly před americkou ambasádou v Praze

Demonstrace před americkou ambasádou v Praze proti zásahu Spojených států a...

Desítky lidí před americkou ambasádou v Praze v podvečer protestovaly proti útoku USA na Írán. Je podle nich v rozporu s mezinárodním právem, které připouští pouze obranu. Zároveň ale nepodporují...

2. března 2026  19:19

Pád člověka z desátého patra domu v Modřanech. Zřejmě sebevražda, říká policie

Z desátého patra bytového domu v Praze-Modřanech vyskočil člověk, který...

Z desátého patra bytového domu v pražské čtvrti Modřany dnes vypadl člověk, který na následky pádu zemřel. Kriminalisté případ vyšetřují s podezřením na sebevraždu.

2. března 2026  18:01,  aktualizováno  18:25

Zájem o všeobecné středoškolské obory bude podobný jako loni. Praha je prioritní

Otevření zrekonstruované budovy Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. (10. 3....

V Praze bude letos zřejmě podobný převis zájmu o všeobecné obory středních škol jako loni. Na čtyřletá gymnázia v hlavním městě se letos hlásí asi 5900 uchazečů, meziročně o zhruba 50 méně. Nabízená...

2. března 2026  18:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.