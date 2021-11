Praha chce na střechách více solárních panelů, pomůže s dotacemi i instalací

Podle představ hlavního města by měla vzniknout komunitní síť obnovitelných zdrojů a jejich spotřebitelů, kteří budou moci mezi sebou vyrobenou elektřinu sdílet. S přípravou projektů a získáním dotací by Pražanům mělo pomoci Pražské společenství obnovitelné energie (PSOE).



„V posledních týdnech jsme svědky dramatického růstu cen energií, který v příštích měsících dolehne na každou domácnost, Prahu nevyjímaje. Odpovědí na nejistotu spojenou s růstem cen elektřiny z uhlí je urychlit přechod na obnovitelné zdroje a zvýšit tak energetickou soběstačnost bytových domů a domácností,“ říká náměstek pro oblast životního prostředí a infrastruktury Petr Hlubuček (STAN).

Projekt elektrárny však město začalo připravovat už před energetickou krizí v rámci Klimatického plánu. Fotovoltaické panely proto hrají roli při naplnění klimatických závazků Prahy a mají přispět ke snížení emisí oxidu uhličitého ve městě.

Pomoc s dotacemi i projektem

V první fázi počítá vedení Prahy s výstavbou solárních panelů na střechách městských budov. Do roku 2030 by jich mohlo osadit fotovoltaikou tisíce. Dalším krokem je do sítě elektráren zapojit i společenství vlastníků bytových jednotek, majitele bytových a rodinných domů či jiných vhodných nemovitostí v Praze, a to podporou investic do solárních panelů na jejich objektech.

Majitelům domů proto PSOE nabízí asistenci se získáním dotačních příspěvků, případných bankovních půjček i přípravou projektu. K vybudování elektrárny chce PSOE využít řady dotačních programů, jako jsou Modernizační fond, Nová zelená úsporám a další pro podporu budování obnovitelných zdrojů. Ty i soukromým investorům mohou pomoci s financováním projektu.

Parametry fotovoltaiky na bytovém domě Podle kalkulačky Pražského společenství pro obnovitelnou energii v případě modelového bytového domu v centru Prahy o čtyřech obytných podlažích a osmi bytech by velikost instalované solární elektrárny mohla dosáhnout 5 kWp ( Wp je jednotkou výkonu fotovoltaického panelu, pozn. red. ).

). Za rok by fotovoltaické panely vyrobily asi 5 MWh. Pokud by se do projektu připojila polovina z celkového počtu bytů v domě, elektřina z panelů by mohla pokrýt jejich spotřebu až ze 33 procent. Celkově by jedna domácnost ušetřila 700 až 800 korun za rok. V případě zapojení všech osmi bytů by pokrytí celkové spotřeby kleslo na 29 procent a roční úspora pro jednotlivé byty by klesla zhruba na 600 až osm set korun ročně.

Zdroj: pripojdum.cz

„Zájemci se mohou registrovat na webu www.pripojdum.cz. Pro prvotní registraci postačí uvedení adresy bytového či rodinného domu a uvedení základních parametrů, jako je počet podlaží, počet bytových jednotek a podobně. Na dané webové stránce zájemcům automaticky vypočítáme teoretický potenciál instalace včetně základní investice, možné dotace, úspory a tak dále. Po zanechání kontaktu se jim ozvou zaměstnanci Pražského společenství obnovitelné energie ohledně dalšího osobního jednání a upřesnění parametrů projektu,“ vysvětluje ředitel PSOE Jaroslav Klusák.

Každý připojený účastník bude mít možnost využívat energii ze svého zdroje a zároveň s dalšími vlastníky dané nemovitosti a rovněž pak i s městem a jeho fondem budov. Majitelé domu díky vlastní vyrobené a spotřebované elektřině uspoří na dodávkách elektřiny ze sítě. PSOE také zajistí přenos nevyužité elektřiny jinému členovi společenství za oboustranně výhodných podmínek.

Do projektu se z městských společností zapojí i Technologie hlavního města Prahy (THMP). Společnost přispěje hlavně při instalaci solárních elektráren na střechy budov. Investorům k dispozici poskytnou elektroprojektanty, elektromontéry a pracovníky pro výškové práce na střechách.

Činnost PSOE zahájí příští rok

Žádosti o připojení se k PSOE mohou Pražané podávat od 1. prosince. Podle Klusáka by licenci opravňující PSOE k obchodu s elektřinou mohl Energetický regulační úřad vydat do konce tohoto roku. Pokud vše půjde podle plánu, mohlo by PSOE zahájit plnohodnotnou činnost od 1. ledna 2022.

První solární panely by v rámci pilotního projektu elektrárny měla Praha umístit na střechy dvou bytových domů na Černém Mostě. Jejich instalaci město plánuje na příští rok. Cenu projektu, který je nyní ve výběrovém řízení, odhaduje na osm milionů korun.

„Projekt na Černém Mostě je jednou z prvních vlaštovek, které realizujeme v rámci přeměny energetiky na městských objektech,“ prohlásil radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). „V tomto případě jde o bytový dům, kde budoucími odběrateli budou přímo jednotliví nájemci. Tím, že zde vyrobená energie bude mít přímo lokálního odběratele, dojde k úspoře v rámci nutnosti dostat vyrobenou elektřinu do centrální soustavy. Tímto směrem bychom chtěli jít i na velké části dalších městských objektů,“ dodává radní.