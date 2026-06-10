Sokolové zrekonstruovali atletický ovál v Riegrových sadech, má netradiční barvu

Rekonstrukce stála asi 18 milionů korun, polovinu pokryla dotace od pražského magistrátu.
Nový ovál pokřtili zástupci sokolské obce, pražského magistrátu městské části i atletického svazu. Praha 2 také na přilehlých pozemcích buduje veřejné sportoviště, které by podle starosty městské části Jana Korsesky mohlo být dokončeno v září.
Hlavním cílem bylo podle místostarosty Sokola Praha Královské Vinohrady Petra Janů rozšířit počet drah ze čtyř na šest, což napomůže pořádání soutěží, pro které je v metropoli nedostatek sportovišť. Práce začaly loni v říjnu, na zimu bylo nutné je přerušit a po opadnutí mrazů dělníci dokončili horní vrstvy.
Podle náměstkyně pražského primátora a bývalé starostky Prahy 2 Alexandry Udženije umožnila rekonstrukci i dlouho dojednávaná pozemková směna se státem, ve které druhá městská část získala část pozemků dráhy a sousední parcely, na kterých již začala budovat nové veřejné sportoviště.
To bude podle Korsesky určeno především pro náctileté a bude zahrnovat hřiště na volejbal, basketbal, workoutové hřiště, lezeckou stěnu či občerstvení. Provozovat ho bude Sokol. Pro menší děti pak radnice podle starosty tento měsíc plánuje otevřít opravené hřiště U Draka v Riegrových sadech.
V dlouhodobějším horizontu chce městská část vedle nového sportoviště postavit halu, která by sloužila Sokolu pro jeho sportovní činnost i městské části pro pořádání kulturních a společenských akcí. „Rádi bychom pod tou budovou udělali i podzemní garáže, kde bude vjezd z Polské ulice a Polskou vyparkujeme, aby se auta skryla pod zem,“ doplnil Korseska. Dodal nicméně, že záměr je teprve ve fázi vize.
Funkcionalistická budova vinohradské sokolovny u Riegrových sadů vznikla na přelomu 30. a 40. let 20. století a od roku 2007 je podle stránek Národního památkového ústavu památkově chráněná. Podle Janů byla naposledy rekonstruována v roce 1972 a sokolové neměli po sametové revoluci dostatek peněz na větší opravy.
To se však podle něj začalo v posledních letech měnit. „Posledních čtyři nebo pět let se nám daří rekonstruovat technologické vybavení, máme nový topný systém nebo bazénovou technologii,“ řekl. Dodal, že peníze na opravy poskytuje především pražský magistrát, z jehož dotace obec také plánuje letos vyměnit osvětlení ve velké hale.
T.J. Sokol Praha Královské Vinohrady nabízí mládeži kromě tradičního sokolského cvičení také účast ve sportovních oddílech atletiky, moderní gymnastiky a florbalu. Sokolovna je otevřena i veřejnosti a je v ní bazén, který provozuje nájemce.