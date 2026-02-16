Sokolové se dočkají části peněz z ukradených desítek milionů

O tom, že policie vrátí Sokolu část ukradených peněz, informoval dříve server iROZHLAS.cz Podle něj kriminalisté prodloužili lhůtu na prověřování případu do července.
„Česká obec sokolská očekává vydání části zajištěných prostředků ve výši přibližně 8,5 milionu Kč. Asi u dvou milionů se nepodařilo přesně doložit souvislost s trestnou činností, a proto budou tyto prostředky složeny do soudní úschovy, kde bude muset ČOS uplatnit svá práva v rámci soudního řízení,“ uvedla její 1. místostarostka Kamila Šrolerová.
Stejně se podle ní bude postupovat i u zajištěných movitých věcí, u nichž se kvůli časovému odstupu nepodařilo jednoznačně prokázat jejich nabytí z odcizených prostředků. Policie ČOS o složení věcí a financí do úschovy informuje, přičemž je třeba počítat s možným odporem ze strany notářky vedoucí dědické řízení, uvedla Šrolerová.
Podvod, rezignace, sebevražda
Bývalá zaměstnankyně sokolské obce Eliška Colding podle policie podvedla organizaci i banku a neoprávněně získala desítky milionů korun. Organizace již dříve uvedla, že poté, co případ vyšel najevo, spáchala pracovnice v jejím sídle sebevraždu. Bývalá zaměstnankyně organizaci údajně připravila asi o 46 milionů korun.
V březnu 2024 kvůli kauze rezignovala tehdejší starostka ČOS Hana Moučková a o měsíc později odstoupil také někdejší jednatel Sokola Josef Těšitel. Sokolové dříve oznámili, že právě po Moučkové a Těšiteli budou škodu vymáhat. Podle Šrolerové se na tom nic nezměnilo.
„Dlouhá doba vyšetřování, která souvisí s obtížností daného případu, je především vůči členům ČOS obtížně komunikovatelná. Myslím, že se nemýlím, a je to zcela logické, když řeknu, že většina sokolské členské základny čeká na výsledky vyšetřování,“ uvedla Šrolerová.
Sokolové podle ní dělají mnoho kroků, jejichž cílem je stabilizace organizace a nastavení procesů tak, aby se podobným případům zabránilo. Zmínila digitalizaci či změny v přijímání zaměstnanců a jejich prověření. To se podle ní týká i členů předsednictva nebo kontrolní komise.
Sokol byl založen před 164 lety. Za dobu své existence byl třikrát zakázán, nejdříve rakouskými úřady v roce 1915, poté nacisty v roce 1941, další zákaz přišel za komunistů v roce 1956. Nyní má organizace více než 162 tisíc členů. V Česku je 42 sokolských žup, které sdružují přes tisíc tělocvičných jednot.