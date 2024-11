Zajištěné miliony u zemřelé asistentky. Sokolové nyní o ukradené peníze bojují

Tyršův dům. Jestli si chcete dát sportovnější rande, můžete se nejprve rozběhnout po Petříně a pak si protáhnout svaly v nejstarším vnitřním bazénu v Praze. Barokní palác je sídlo České obce sokolské, kromě plavání, si do něho můžete zajít také na jógu nebo si v jeho tělocvičně zaskákat na trampolíně. | foto: Michal Sváček, MAFRA

„Kriminalisté z hospodářské kriminálky pražské policie zajistili v souvislosti s tímto případem 11 milionů korun v hotovosti a majetek v podobě šperků, značkových kabelek a dalšího luxusního oblečení v hodnotě jednotek milionů korun,“ popsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Tyto peníze a další věci podle policie pocházejí z trestné činnosti asistentky Elišky Colding. „Dle našeho interní šetření je škoda vyčíslena na více než 46 milionů korun,“ informovali sokolové na svém webu.

Podle Sokolů se vyšetřovatel a státní zástupkyně přiklánějí k tomu, aby peníze součástí dědického řízení nebyly. Česká obec sokolská se ale jako poškozená přihlásila i do něj.

„V tom ale bude záležet i na dohodě s dalšími věřiteli,“ uvedl sokolský mluvčí Radek Smekal. Pokud by peníze do dědického řízení šly, byly by využité i k umoření dalších dluhů, které bývalá zaměstnankyně měla. Podle serveru eviduje centrální registr na její jméno aktuálně devět exekucí.

Žena spáchala sebevraždu

Kauza začala letos v únoru. Bývalá zaměstnankyně sokolské obce Eliška Colding podle policie podvedla organizaci i banku a neoprávněně získala desítky milionů korun.

Obec již dříve uvedla, že poté, co případ vyšel najevo, spáchala pracovnice v jejím sídle sebevraždu. V březnu pak kvůli kauze rezignovala tehdejší starostka ČOS Hana Moučková a o měsíc později odstoupil také někdejší jednatel Sokola Josef Těšitel.

Sokolové v dubnu oznámili, že právě po Moučkové a Těšiteli budou škodu vymáhat. Z vyšetřování podle nově zvoleného starosty obce Martina Chlumského vyplynulo, že na úvěrových smlouvách s bankou je jejich digitální podpis.