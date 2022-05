Selhání v případu týrané a zmizelé Valerie. Úřednice dostala podmínku

„Spáchala maření úkolu úřední osoby z nedbalosti a za to se odsuzuje k trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců, jehož výkon se podmíněné odkládá na zkušební dobu v trvání osmnácti měsíců,“ uvádí v trestním příkazu samosoudkyně Markéta Polanecká.

Redakce iDNES.cz získala anonymizované soudní rozhodnutí na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Trestní příkaz je pravomocný. Odsouzená žena uloženou podmínku přijala. Pokud by podala odpor, proběhlo by hlavní líčení, jehož by se mohla účastnit veřejnost i novináři.

„V tuto chvíli mohu potvrdit, že paní u nás již nepracuje. Odešla na vlastní žádost,“ sdělil iDNES.cz Martin Šálek, mluvčí Prahy 8, kde byla žena zaměstnaná na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Ze soudního rozhodnutí vyplývá, že sociální pracovnice měla v období od ledna 2017 do konce května 2018 dohlížet na rodinu devětapadesátileté Soni K. Té svěřil Obvodní soud pro Prahu 8 do péče její čtyři vnoučata. Úřednice měla rodinu navštěvovat, kontroly však zanedbávala.

„Bez řádného zjištění situace zpracovávala individuální plány ochrany dětí, avšak jejich vývoj skutečně nesledovala, nepřijala jakákoliv opatření v souvislosti s oznámením z ledna 2017 o podezření na týrání dětí, z dubna 2017 týkající se útěku nezletilého (R. K., osmiletého bratra Valerie, pozn. red.) z domova či jeho zdravotních potíží, na které upozornila škola,“ píše soudkyně ve svém rozhodnutí.

Sociální pracovnice také patřičně nereagovala na oznámení z května 2018, že v předškolní skupině už půl roku chybí šestiletá Valerie, která tam měla povinně docházet.

Teprve v srpnu 2018, když se na popud dívčiny matky a její druhé babičky začala o případ zajímat policie, vyšlo najevo, že se holčička pohřešuje.

Vyšetřování následně prokázalo, že Valerie zmizela již v listopadu 2017. Podle jedné z vyšetřovacích verzí ji babička ubila. Dívka ani její tělo se dosud nenašly.

OSPOD si zmizení dítěte nevšiml. Státní zástupkyně Iva Brücklerová už dříve uvedla, že se úřednice hájily – podle žalobkyně nepochopitelně – například tím, že „kontakt s paní obžalovanou byl těžký, neboť jim v práci nefungují ty správné telefony a na číslo paní K. se špatně dovolává“.

Podle Brücklerové fatálně selhala také organizace Dobrá rodina, která podporuje pěstouny a která měla s péčí o děti v rodině Soni K. pomáhat.

„Tato spolupráce byla absolutní nula. Je mi líto, že to musím říct, ale pochybení OSPOD a Dobré rodiny se vine celým tímto případem jako červená nit. Je to jeden z nosných pilířů možná toho, proč celá kauza končí, tak jak končí... že stojíme tady před soudem a že nevíme, kde se nachází malá nezletilá Valerie,“ řekla v červenci 2019 žalobkyně.

Zbitá, s roubíkem, připoutaná k záchodu

Soňa K. byla v létě před třemi lety odsouzena za ohrožování výchovy dítěte, jeho opuštění, ale také za podvod, zpronevěru a zejména za zvlášť trýznivé a surové týrání dvou svěřených dětí k osmi letům vězení. Byl to maximální trest, který mohla ze zákona dostat. S odvoláním neuspěla.

To, co Valerie, nejmladší ze čtyř sourozenců, z její strany měsíce zažívala, neváhala žalobkyně Brücklerová označit v závěrečné řeči slovem „peklo“.

16. července 2019

Žena holčičku surově, téměř denně trestala nadměrným bitím, a to nejen rukama, ale i kuchyňským náčiním, třeba vařečkou nebo naběračkou. Bila ji po celém těle, do obličeje i hlavy, smýkala s ní o zem nebo s ní házela o stěnu, takže dítě mělo po těle mnoho modřin i krvavých poranění. Někdy na příkaz babičky drželi dívku při bití její sourozenci.

Šestiletá Valerie musela také hodiny klečet na jednom místě a měla zakázáno promluvit.

Jindy ji Soňa K. svazovala a strkala jí do pusy hadr jako roubík. Poutala ji v bytě k různým předmětům, například k trubce v předsíni, k madlu ledničky nebo v koupelně k záchodové míse.

Nechávala ji tak mnoho hodin, i ve tmě, bez možnosti pohybu, jídla, pití či vykonání potřeby. Svázaná či připoutaná musela Valerie někdy také spát. Zranění na jejím těle zakrývala Soňa K. obvazy, podlitiny maskovala pudrem.

Podobně brutálně se chovala i k jejímu bratrovi R. K dalším dvěma starším dětem byla mírnější.

Soňa K. o vnoučata „pečovala“ poté, co zemřel její syn a snacha se o ně nebyla schopná starat. Od biologické matky a druhé babičky se je snažila zcela odstřihnout.

V roce 1983 byla Soňa K. odsouzena k pěti letům vězení za to, že týrala svoje děti. Když o třicet let později žádala o vnoučata, měla už trest v rejstříku zahlazený.

15. července 2019

Předsedkyně senátu, která ženu poslala v červenci 2019 v souvislosti s případem týrané Valerie a jejího bratra na osm let do vězení, konstatovala, že si Soňa K. vzala vnoučata do péče ze ziskuchtivosti.

Od státu totiž měsíčně dostávala na děti v součtu asi 30 tisíc korun. Dávky na Valerii si nechala vyplácet i poté, co dívka zmizela, a peníze určené pro vnučku utrácela za svoje potřeby.