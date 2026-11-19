Informovala městská část Praha 8.
„Mám obrovskou radost, že je Žabák konečně zpátky doma a celý prostor kolem něj ožil. Pro místní obyvatele je to srdcová záležitost, na kterou vzpomínají celé generace. Věřím, že tak jako se v centru Prahy říká ‚potkáme se u koně na Václaváku‘, bude teď pro sídliště Ďáblice opět naprosto přirozeně platit ‚potkáme se u Žabáka‘,“ řekl starosta Tomáš Hřebík.
Příběh bronzové plastiky Žabáka se začal psát v 70. letech minulého století, kdy byla spolu s bazénkem a vodotryskem osazena na sídlišti a rychle se stala přirozeným centrem sousedského setkávání.
V minulosti však opakovaně čelila nájezdům zlodějů kovů. V roce 2007 ji zloděj ukradl poprvé. Když ale zjistil, že socha je dutá a zčásti vylitá betonem, odhodil ji do nedalekého křoví, kde ji našli pracovníci údržby zeleně.
Po opravě a návratu na místo však v roce 2008 zmizela podruhé, tentokrát ji už nikdo nenašel.
O návrat a obnovu sochy se zasadila městská část a rodina autora sochaře Vincence Vinglera.
Vincenc Vingler
(1911-1981)
„Pro novou plastiku byl na přání rodiny i odborníků opět zvolen bronz. Jelikož odlitek vznikl přímo podle zachovaného modelu ze sbírky Vinglerovy rodiny, nejde z pohledu odborné veřejnosti o pouhou repliku, ale o plnohodnotný autorský odlitek, tedy nový originál,“ upozornila radnice.
Vodní prvek, k němuž byl Žabák opět usazen, prošel kompletní přestavbou.
Bylo nutné vybudovat zcela novou technologickou šachtu a osadit ji moderními technologiemi, protože původní fontána v minulosti fungovala jen krátce po svém vzniku.
Původní vápencové kameny prošly odborným repasováním a doplnily je zcela nové povrchy v okolí.
Okolní prostranství se díky rozsáhlým zahradním pracím proměnilo v plnohodnotnou odpočinkovou zónu – přibyly různé typy posezení včetně dřevěné paluby, nové herní prvky pro děti a čerstvě vysazená zeleň s trvalkovými záhony.
Křehký a hravý detail pak najdou návštěvníci v česaném betonu přímo kolem bazénku: jsou v něm otisknuté stopy pelikána, který se sem symbolicky přiletěl podívat z nedalekého sídlištního jezírka.
Žabák je nyní nejen pevně ukotven ke kamennému prvku a vybaven vnitřním zabezpečovacím systémem přímo v plastice, na celou lokalitu i širší okolí nepřetržitě dohlíží moderní kamerový systém.
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Symbol Ládví kdysi zloději ukradli. Teď se bronzová socha Žabáka vrací domů
„Opravdu pevně věřím tomu, že nyní už nám Žabák zůstane na Ládví napořád. Do budoucna bych byl rád, kdybychom se veřejnému prostoru nejen na sídlištích, ale v celé Praze 8 věnovali intenzivněji, ať už jde o péči o zeleň, o obnovu uměleckých prvků nebo o vytváření dalších míst pro setkávání a odpočinek,“ dodal starosta Hřebík.