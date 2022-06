V Praze odhalili Sloup hanby. Připomíná výročí masakru v Pekingu z roku 1989

Plastika představuje spleť lidských těl, která trpí pod útlakem. Autorem sochy je dánský umělec Jens Galschiøt, sochař, performer a lidskoprávní aktivista. „Často se mě lidé ptají, proč se jako bílý starý Evropan zajímám o to, co se děje v Číně,“ řekl umělec při odhalování sochy v Praze. Jedním důvodem podle něj je energie mladých lidí v Hongkongu, která mu připomíná odhodlání mladých Číňanů před 33 lety.

„Když jsem sochu v roce 1997 vyrobil, byla otázka, jak ji dostat do Číny. Bylo jasné, že jediné místo je Hongkong, to bylo ještě před tím, než nad ním Čína převzala opět svoji správu. Dva týdny před převzetím Hongkongu se nám podařilo osmimetrovou sochu nainstalovat. Už tehdy se to Čína snažila zablokovat, ale měli jsme podporu Velké Británie,“ doplnil umělec.

„Z Victoria Parku pak byla přesunuta na univerzitu a každý rok se tam konaly vzpomínkové akce,“ připomněl. Druhý důvod je podle něj ten, že má 4. června narozeniny. „Viděl jsme to jako znamení a o svých narozeninách o Číně hovořívám velmi často,“ řekl.

Sochař je zakladatelem iniciativy AIDOH (Art in Defence of Humanism) zaměřené na provokativní společenskokritické umění. Sloupů hanby, které připomínají oběti politických represí, již vytvořil více, první byl vztyčen v roce 1997 v Hongkongu, ale loni v prosinci byl tamním režimem odstraněn.

Autor v sobotu řekl, že je socha uložená kdesi v kontejneru a on se k ní snaží dostat. Nedaří se mu ale najít pomoc. Pokud kontaktuje jakoukoli firmu a řekne, o jakou sochu jde, zafunguje prý u lidí autocenzura a bojí se. „S tou sochou je v tom kontejneru uzamčen svobodný duch Hongkongu,“ řekl.

Připomínka letos nebude

Hongkong letos bude po desetiletích bez upomínky masakru na náměstí v Pekingu. Hongkongská vláda 3. června oznámila, že den před 33. výročím masakru dočasně uzavře část Victoria Parku. Areál patřil každoročně k nejdůležitějším místům upomínkových vigilií při svíčkách. Úřady se odvolaly na internetové výzvy, které podle nich podněcovaly k nepovolenému sobotnímu shromáždění. Uzavření parku má podle úřadů zajistit veřejný pořádek a zabránit šíření koronaviru.

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/hongkongske-urady-posilily-bezpecnost-kvuli-vyroci-masakru-na-tchien-an-men.A220604_122034_zahranicni_lre

Před rokem 2020 byl Hongkong jedním z mála míst, kde čínské úřady povolovaly veřejné vzpomínkové akce. Macao je zakázalo v roce 2021 z důvodu státní bezpečnosti, zatímco Hongkong se při zákazu vigilií v roce 2020 a 2021 odvolával na omezení veřejných shromáždění z důvodů covidové pandemie.

Každoroční vigilie ve městě organizovala dnes již neexistující Hongkongská aliance na podporu vlasteneckých demokratických hnutí Číny. Předloni se ve Victoria Parku sešli lidé i přes zákaz. Celkem 24 lidí, včetně mediálního magnáta Jimmyho Laie a aktivisty Joshuy Wonga, bylo nakonec kvůli shromáždění postaveno před soud a odsouzeno.

Zahynuly stovky lidí

Čínská armáda poslala v noci na 4. června 1989 tanky proti účastníkům protestů, kteří několik týdnů v centru Pekingu požadovali demokratické reformy. Zahynuly stovky, možná až tisíce studentů, aktivistů i dalších občanů. Úřady následně pozatýkaly více než 1600 lidí po celé zemi, které podezíraly ze zločinů spojených s demonstracemi. Oficiální bilanci obětí čínské úřady nikdy nezveřejnily a zmínky o událostech jsou v Číně nadále přísně cenzurovány.

Sobotní aukce v DOXu se koná pod záštitou hongkongské nevládní organizace DEI a ve spolupráci s projektem Sinopsis. Představitelka DEI v sobotu v Praze řekla, že její organizace vzhledem k situaci v Hongkongu přerušuje svou činnost.