Socha mnicha z Kampy zmizí. Zobrazuje vůdce sekty viněného ze znásilnění

Meda Mládková, mecenáška a zakladatelka Musea, byla podle Pospíšila v době vzniku sochy tak trochu obelhána. Sochu muzeum dostalo v roce 2009 a slavnostního odhalení se zúčastnily významné osobnosti jako olympionička Dana Zátopová, tehdejší senátorka Alena Gajdušková (ČSSD) nebo právě Meda Mládková.

„Důležité je, co mi říkají pamětníci v muzeu. Paní Medě bylo tvrzeno, že to bude socha Buddhy, a s tímhle vědomím to ona podepsala. Viděl jsem tu smlouvu, na které je napsáno, že jde o sochu ‚modlícího se mnicha‘. Není tam žádná zmínka o nějaké konkrétní osobě. V době, kdy to paní Meda podepisovala, tak jí nikdo neřekl, že se jedná o konkrétní osobu, aby mohla posoudit případnou kontroverzi,“ uvedl Pospíšil pro Echo24.cz.

Dodal, že on sám už sektu Sri Chinmoye kontaktoval, jelikož nesouhlasí s tím, aby bylo muzeum spojováno s podivnou organizací. „Během čtrnácti dnů, až se vrátím z dovolené, tak se máme potkat a nějak to dořešit,“ doplnil pro web Pospíšil.

Na to, čí socha u muzea stojí, upozornil Echo24.cz slovenský fotograf Dušan Štraus, který byl sám dlouhá léta členem sekty. A že jde v případě Chinmoye o opravdu kontroverzní osobu, dokazuje také religionista Tomáš Novotný z Ostravské univerzity, který o guruovi napsal vědeckou práci. V ní zmiňuje, že žáci se svému mistrovi musí zcela odevzdat. Některá svědectví bývalých členů mluví i o znásilňování.