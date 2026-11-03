„Pokud v těchto dnech potkáte v Praze zimní techniku se zapnutými majáky, jde o plánované kontrolní výjezdy TSK před nadcházející zimní sezonou,“ upřesnila správa.
Potřebuje si totiž v ostrém městském provozu ověřit, že je všechno připravené.
Zimní údržba v Praze
Motoristické komunikace
Nemotoristické komunikace a chodníky
Celkem má TSK v zimní údržbě 2 264 km motoristických komunikací a 1 761 km nemotoristických komunikací a chodníků.
Informace o zimní údržbě v Praze naleznete také na tomto odkazu.
Zdroj: TSK
„Řidiči proto otestují techniku, posypové mechanismy, radlice i dispečerské systémy,“ pokračuje TSK.
Zároveň řidiči prověří průjezdnost tras, a to i v úzkých ulicích, prudkých stoupáních nebo místech s hustým parkováním.
Chodníky a pěší trasy TSK poprvé otestovala v noci na úterý a totéž udělá v noci na středu. Vozovky testuje od úterního rána, pokračovat bude ve středu večer.
„Takže žádná sněhová kalamita. Jen chceme být připraveni, až skutečná zima dorazí,“ dodává TSK.
Zimní údržba pražských ulic oficiálně odstartovala 1. listopadu a potrvá až do konce března. Ne všechny komunikace se ošetřují ve stejnou chvíli. Jejich údržba se řídí významem pro dopravu a obyvatele města a proto jsou rozdělené do kategorií s přesně stanovenými časovými limity.
Pražská Technická správa komunikací má na celou sezonu ve skladech přes 31 tisíc tun chemických posypových materiálů, které jsou připravené pro pražské silnice a chodníky. Na jejich nákup hlavní město vyčlenilo 39 milionů korun, přičemž předpokládané náklady na zimní údržbu činí přes 753 milionů korun.
„Skutečné čerpání financí bude samozřejmě záviset na reálném vývoji počasí a počtu mrazivých či kalamitních dnů, kdy se zásahy prováděly,“ řekla mluvčí TSK Barbora Lišková.
Hlavní rozdíl oproti minulému roku je podle ní v tom, že letos bude město udržovat více silnic a chodníků. V režimu 24 hodin sedm dní v týdnu na hlavní silnice může vyjet až 74 sypačů. Pro odstraňování vysokých vrstev sněhu či závějí mají být připraveny dvě velké sněhové frézy.
„Pro urgentní a mimořádné zásahy integrovaného záchranného systému drží TSK trvalou pohotovost jednoho speciálního sypače s radlicí a skrápěním,“ doplnila Lišková.
Připraveni jsou i Středočeši
Na nadcházející zimu jsou připraveni i silničáři ve Středočeském kraji.
Nachystáno mají téměř 45 tisíc tun soli a 40 tisíc tun inertního posypového materiálu, například kamenné drti. Je to stejné množství jako před rokem.
Připraveno je přes 200 sypačů, 100 traktorů s radlicí a 76 nakladačů.
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Na zimu máme připraveno 45 tisíc tun soli a víc meteostanic, hlásí středočeští silničáři
Proti loňské sezoně jim přibylo meteostanic.
Nyní jich mají 77, o 16 více. Dalších 50 sdílejí se státním Ředitelstvím silnic a dálnic. Zařízení, která silničářům v zimě poskytují cenná data, jsou nově například na Rakovnicku, v Letech u Prahy nebo Chyňavě na Berounsku.
Meteostanice pomáhají silničářským dispečerům včas reagovat na stav silnic a efektivně nasadit techniku údržby, protože ukazují aktuální informace o počasí i riziku námrazy. Tím přispívají i k bezpečnosti silničního provozu.