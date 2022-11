Sněžení komplikuje hromadnou dopravu v Praze, v kopci se zasekly autobusy

Pražské hromadné dopravě hrozí problémy zejména v kopcovitých úsecích. Příkladem může být oblast Strahova nebo kolem motolské nemocnice. Tam v kopci uvízlo několik kloubových autobusů. Nesjízdné silnice zastavily dopravu v Holečkově ulici i v Průhonicích.

Zvláštní pozornost by pak měli věnovat řidiči automobilů tomu, co sníh může skrýt. „V tramvajové dopravě jsou pak evergreenem vjetí automobilů do sněhem skrytého otevřeného kolejového svršku,“ uvádí PID na Twitteru.

PID @PIDoficialni ️ Sněžení komplikuje dopravu především v příměstské dopravě, kde obecně očekávejte zpoždění spojů vlivem pomalejší jízdy. V Praze je situace zatím klidná.



Největší omezení máme na Kladensku, kde muselo být několik spojů i zrušeno, viz informace v odkazu. https://t.co/570P6jUSGU oblíbit odpovědět

První sypače vyjely do pražských ulic kolem šesté hodiny večer. Další vlna pak v 22 hodin. V pět ráno vyrazí metaři, kteří se v první řadě zaměří na na vchody do stanic metra.

Následovat budou zastávky povrchové dopravy a chodníky, uvedl radní pro dopravu Adam Scheinherr. „Ať už za volantem nebo pěšky, buďte prosím opatrní,“ dodal radní.