„Máme v terénu veškerou techniku i lidi. Sypače, kapacity ručního úklidu i další techniku. Práce probíhají kontinuálně. V závislosti na intenzitě dalšího sněžení rozhodneme o dalším postupu,“ uvedla TSK.
Do odvolání můžou v metropoli podle webu dopravního podniku nabírat zpoždění některé spoje tramvají a autobusů. Větší problémy jsou u příměstských autobusů směrem do metropole, některé linky kvůli počasí podle webu Pražské integrované dopravy vynechaly spoje či vůbec nejedou.
Údržbu komunikací pro TSK zajišťuje jiná městská společnost Pražské služby (PSAS) a další nasmlouvané firmy.
PSAS mají podle svých informací na zimu k dispozici asi 200 kusů techniky a téměř 300 pracovníků ručního čištění s košťaty a hrably. TSK plní roli organizátora, který dává pokyny firmám a úklid koordinuje.
Stejně funguje údržba pražských ulic i mimo zimní období. TSK má ve správě většinu komunikací v Praze, některé však mají na starosti i jednotlivé městské části, které zajišťují také úklid, ať už prostřednictvím vlastních organizací, městských firem, nebo soukromých dodavatelů.
