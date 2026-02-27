Zmanipulovaný Čech přišel o miliony i byt, v Africe se pokusil o sebevraždu

Pětasedmdesátiletý Otakar je odstrašujícím příkladem lidské důvěřivosti. Senior přišel o třípokojový pražský byt i o peníze z jeho prodeje a také o většinu movitého majetku. Víc než rok strávil na „útěku“ v zahraničí, přičemž se dostal až do Gambie. Tam si v srpnu 2023 v beznaději na pláži podřezal žíly.
Krvácejícího muže si všimli místní. Tak se seniora podařilo zachránit. Po návratu do Česka pobýval nějaký čas v léčebně v Bohnicích. „Nemám nic, ani byt, ani úspory. Zbyla mi trocha oblečení, mám důchod 21 tisíc a pronajatou plesnivou garsonku,“ popsal u soudu svoji současnou situaci.
„Ne, že by sis nezasloužil nadělat z ciferníku trhací kalendář, ale jak by mi to v mé situaci pomohlo?“ reagoval Otakar řečnickou otázkou.