Je slunné předjarní odpoledne a rodina s malou školačkou se prochází po Masarykově nábřeží. Když chtějí přejít k Národnímu divadlu, auta ohleduplně zastavují. „Pojďme, pouštějí nás,“ zavelí otec. Vzápětí však zjistí, že kvůli blížící se tramvaji přejít nestihnou a auta za jejich zády se už rozjela. Pod nohama si všimnou nápisu – Pozor tram! „Alenko!“ zaječí matka. Zastavila ji v poslední chvíli, tramvaj projela.
Na tomto přechodu dochází podle řidičů tramvají k podobným situacím často. Problematických míst je ale víc.
Většina srážek chodců s tramvajemi se obvykle stane ve druhé polovině roku, nejhoršími měsíci jsou podle DPP září, kdy začíná školní rok, a před Vánoci, kdy se lidé více pohybují Prahou.