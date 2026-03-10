Smrtící neznalost: chodci stále nevědí, že tramvaj na přechodu prostě nezastaví

Premium

Fotogalerie 3

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jana Sobíšková
  10:00
Lidé stále nevědí, že tramvaj má na přechodu pro chodce přednost a často se snaží silnici přeběhnout, i když se stroj už blíží. Jenže tramvaj zastaví jen v místech, kde jsou přechody opatřeny semafory. Nejproblematičtějších míst v Praze je několik a patří k nim i uzly, kde lidé přestupují na autobus či na vlak. Čtvrtina všech loňských srážek tramvají s chodci se navíc týkala dětí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Je slunné předjarní odpoledne a rodina s malou školačkou se prochází po Masarykově nábřeží. Když chtějí přejít k Národnímu divadlu, auta ohleduplně zastavují. „Pojďme, pouštějí nás,“ zavelí otec. Vzápětí však zjistí, že kvůli blížící se tramvaji přejít nestihnou a auta za jejich zády se už rozjela. Pod nohama si všimnou nápisu – Pozor tram! „Alenko!“ zaječí matka. Zastavila ji v poslední chvíli, tramvaj projela.

Na tomto přechodu dochází podle řidičů tramvají k podobným situacím často. Problematických míst je ale víc.

Většina srážek chodců s tramvajemi se obvykle stane ve druhé polovině roku, nejhoršími měsíci jsou podle DPP září, kdy začíná školní rok, a před Vánoci, kdy se lidé více pohybují Prahou.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

Prodej nedoručených balíků na Smíchově přilákal davy. Chlapec našel poklad

Prodej nedoručených balíčků s tajným obsahem v nákupním centru Nový Smíchov....

V přízemí obchodního centra Nový Smíchov dnes vyrostlo provizorní tržiště tajemných balíčků. Dlouho před tím, než organizátoři odkryli vstupní bránu, začali se před ní zastavovat první zvědavci, aby...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Dovolená pod palbou. Češi dál létají do Ománu, užívají si poloprázdné pláže

Pláž ve městě Maskat v Ománu (3. března 2026)

Zatímco nebe nad jihoománským přístavem Salálá v úterý v poledne křižovaly íránské drony a okna hotelových resortů se třásla pod náporem explozí, čeští turisté řeší nečekané dilema: Mají se nechat...

Jsme připraveni na jakákoliv bezpečnostní rizika, říkají pořadatelé MS v krasobruslení

Přímý přenos
Americký krasobruslař Ilja Malinin během krátkého programu.

Policie a organizační výbor představují informace pro fanoušky a bezpečnostní opatření před mistrovstvím světa v krasobruslení, které v hlavním městě startuje za dva týdny. Šampionát se uskuteční od...

10. března 2026,  aktualizováno 

Devět let života za to stálo, říká autor nového pražského mostu Radek Šíma

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Radek Šíma, architekt Dvoreckého mostu.

Hlavní město Praha už brzy otevře nový most spojující Podolí a Smíchov. „Celé to byla jedna velká výzva, ale devět let života za to stálo,“ říká architekt Radek Šíma v Rozstřelu o mostu, jehož stavba...

10. března 2026

Smrtící neznalost: chodci stále nevědí, že tramvaj na přechodu prostě nezastaví

Premium
ilustrační snímek

Lidé stále nevědí, že tramvaj má na přechodu pro chodce přednost a často se snaží silnici přeběhnout, i když se stroj už blíží. Jenže tramvaj zastaví jen v místech, kde jsou přechody opatřeny...

10. března 2026

Restaurace uzavřená kvůli žloutence je opět v provozu, onemocnělo devět lidí

Žloutenka typu A (ilustrační foto)

Restaurace v Praze na Dlabačově, v níž pražská hygienická stanice (HSHMP) minulý týden objevila ohnisko žloutenky, je už otevřená a podle hygieniků je provoz bezpečný. Pracuje v ní personál, který má...

10. března 2026  8:25

Sparta hlásí SOS, na startu play off nemá opory. Trenér ale věří: Do série zasáhnou

Momentka z úvodního zápasu předkola mezi Spartou a Kladnem.

Když se zveřejnila sestava, většina příznivců musela být překvapena. Na soupisce sparťanských hokejistů totiž chyběli Devin Shore a Michael Špaček, dva klíčoví hráči. Před úvodním duelem předkola...

9. března 2026  22:44

Konflikt bezdomovců vyústil ve fyzické napadení, jeden je v umělém spánku

Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Praze Troje (9. března...

Pražští policisté vyjížděli k potyčce dvou bezdomovců v Troji. Muži ve věku zhruba 45 let se vzájemně napadli, záchranáři je posléze převezli do pražských nemocnic. Jeden z nich leží v kritickém...

9. března 2026  22:17

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

9. března 2026  17:41,  aktualizováno  22:15

Osobák vjel u Velvar do protisměru, při srážce s kamionem zemřeli dva lidé

Jednotky IZS zasahovaly u nehody na Kladensku, kde se střetl osobní automobil s...

Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé, jeden další člověk se zranil. Silnice číslo I/16 byla zcela uzavřená zhruba sedm hodin, nyní se...

9. března 2026  8:36,  aktualizováno  21:45

Kříž, hvězda a svastika. Protináboženskou čmáranici na kostele řeší policisté

Neznámý vandal zohyzdil průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích....

Pochybnou „rovnici“ ve tvaru kříž plus Davidova hvězda rovná se levotočivá svastika načmáral počátkem března neznámý vandal sprejem na průčelí kostela svatého Václava v pražských Vršovicích. Na...

9. března 2026  17:05

Spádovost pražských středních škol rozporuje Středočeský kraj i někteří ředitelé

Otevření zrekonstruované budovy Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. (10. 3....

Praha uvažuje o zavedení spádovosti u některých typů středních škol v metropoli. Slibuje si od toho snížení tlaku na žádané typy škol. Návrh ale kritizuje vedení Středočeského kraje, negativa v něm...

9. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vyloučení Mercada zrušeno správně, Chorý před gólem podle komise nefauloval

John Mercado (Sparta) po přezkoumání u videa nakonec dostává žlutou kartu....

Rozhodčí Stanislav Volek si ve dvou diskutovaných situacích nedělního fotbalového derby na Slavii při konečných verdiktech počínal správně. V případě původně chybně udělené červené karty sparťanu...

9. března 2026  15:17

Co kus, to unikát. Dřevěná pera ze slavného Santiniho schodiště budou stát tisíce

Pero ze dřeva ze Santiniho schodiště

Bude to příběh, který propojí historii a umění se šikovností současnosti. Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec dá brzy do prodeje limitní počet psacích per vyrobených ze dřeva právě...

9. března 2026  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.