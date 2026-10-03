První nehoda se stala kolem 5:45 na dálnici D10 na 42. kilometru ve směru na Prahu.
„Řidič osobního vozu za přesně nezjištěných okolností a příčin najel do uzavřeného stavebního úseku na dálnici a narazil přední částí vozu do odstaveného stavebního stroje. Na místě zemřel. Ve voze měl ještě spolujezdkyni, která byla transportována s těžkým zraněním do nemocnice,“ uvedla mluvčí. Přesnou příčinu smrti by měla určit pitva.
Tragické následky měla i nehoda u Přerova na Labem ve směru na Císařskou Kuchyni. Zemřela při ní za dosud neznámých okolností řidička osobního vozu. I příčinu této nehody policie vyšetřuje.
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