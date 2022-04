Příliš drsné 0:2, kritizují lidé kampaň po úmrtí chodců pod tramvajemi

Pražský dopravní podnik (DPP) na konci března už počtvrté spustil kampaň Neskákej mi pod kola. Hned na začátku dubna však během tří dnů zemřeli v důsledku srážky s tramvají dva lidé. Součástí kampaně je právě i skóre chodci vs. tramvaje, které se téměř po třech letech bez úmrtí změnilo na 0:2. To však lidé kritizují, přijde jim to jako výsměch obětem.