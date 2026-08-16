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Dvě smrtelné nehody ve Středočeském kraji. Obě zavinil náraz do stromu

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  9:36
Noční cesta se stala osudnou pro mladého řidiče a jeho spolujezdce, kteří ze zatím neznámých příčin narazili u obce Zvole-Černíky do stromu. Řidič byl s vážnými zraněními převezen do nemocnice, spolujezdec na místě zemřel. Náraz do stromu usmrtil v neděli ráno také řidiče u Sedlčan.

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„Řidič za blíže neznámých příčin nezvládl řízení a havaroval osobním automobilem do stromu,“ uvedla pro redakci iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.

Noční nehodu nepřežil spolujezdec, řidič byl převezen do nemocnice v Motole. (16. srpna 2026)
Noční nehodu nepřežil spolujezdec, řidič byl převezen do nemocnice v Motole. (16. srpna 2026)
Noční nehodu nepřežil spolujezdec, řidič byl převezen do nemocnice v Motole. (16. srpna 2026)
Smrtelná nehoda u Prahy, mladý řidič narazil do stromu. (16. srpna 2026)
13 fotografií

Richterová také upřesnila, že se jednalo o vůz značky Škoda Fabie a oba účastníci nehody byli narozeni v roce 2007. „Případem se nyní zabývají kriminalisté z oddělení Praha-venkov,“ dodala.

Podle mluvčí záchranářů Moniky Novákové se nehoda stala před jednou hodinou ráno. „Jeden muž na místě zemřel. Druhý utrpěl vážná poranění a byl letecky transportován do nemocnice v Motole,“ přiblížila okolnosti havárie.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Další tragická nehoda se stala v neděli ráno u Sedlčan v okrese Příbram. „Oznámení na tísňovou linku jsme obdrželi před 9. hodinou, havárii oznámil projíždějící řidič,“ informovala o události Richterová.

„K nehodě vyjely všechny složky IZS, na místě jsme nalezli muže bez známek života,“ dodala policejní mluvčí. „Pacient utrpěl natolik vážná zranění, že na místě zemřel,“ potvrdila pro redakci iDNES.cz také mluvčí středočeských záchranářů.

Případem se nyní zabývají příbramští kriminalisté, u řidiče byla nařízena soudní pitva, která má pomoci s objasněním důvodu havárie.

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